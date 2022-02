von Petra Wunderle

Erst am Donnerstag, 24. Februar, wurde der Bauwagen geliefert, bereits am heutigen Dienstag wird er den Kindern, die in Nordschwaben die neue Waldkita besuchen, als Domizil dienen. Gestartet wird mit acht Kindern, 20 Plätze bietet die Einrichtung insgesamt.

Der Sozialausschuss hatte im März 2021 der Errichtung eines Waldkindergartens in Norschwaben zugestimmt, ab 1. März geht das Projekt jetzt in Betrieb. Die offizielle Eröffnung findet laut Nordschwabens Ortsvorsteher Sven Kuhlmann Mitte März statt. Gestartet wird mit acht Kindern, nach und nach kommen weitere Mädchen und Buben hinzu.

Ende dieses Jahres wird der Waldkindergarten mit 20 Kindern, im Alter von drei bis fünf Jahren, dann voll sein. Die Kinder sind aus Nordschwaben, Rheinfelden und den Ortsteilen. Laut Ortsvorsteher sind am Anfang zwei Stunden Eingewöhnung geplant, auch werden diese ersten Kinder in die Ausstattung des kleinen Häuschens, das auf einer gerodeten Fläche mitten im Wald steht, miteinbezogen.

Bis Samstag war die ausführende Firma mit dem Aufbau beschäftigt. | Bild: Petra Wunderle

Die Stadt , die mit dem Waldkindergarten einen neuen Akzent in der Kinderbetreuung setzt, hat die Firma Junginger aus Heidenheim bei Ulm mit dem Bau beauftragt. Trägerin ist Sense Ability Academy mit Asha Scherbach, die vor Ort sein wird. Leiterin des Nordschwabener Waldkindergartens ist Nancy Andrae, ihr stehen zwei Fachkräfte und eine Springerin zur Seite.

Aufbau in drei Tagen

Von Donnerstag bis Samstag waren Thomas Junginger und seine Mitarbeiter Rudi Charisius und Matthias Grasel mit dem Aufbau des Waldkinderwagens beschäftigt. Gute 20 Quadratmeter ist er groß, die Schalung ist aus Weißtannenholz, bei der Dämmung wurde großen Wert auf Holzfaser gelegt, der Innenbereich ist mit Fichtenholz ausgestattet.

Im hinteren Bodenbereich ist ein Parkettboden, es gibt Garderobe und Regale, Wickeltisch, eine Biokompostkindertoilette samt Waschbecken mit Wasser aus dem Kanister und einen Schwedenofen. Draußen im Wald stehen zudem zwei Toilettenhäuschen, eines für die Kinder, eines für die Erwachsenen.

Kinder halten sich vorwiegend in der Natur auf

Zwei Glastüren und vier Fenster lassen viel Licht in den Wagen, der den Kindern bei schlechtem Wetter Zuschlupf bietet. „Das Konzept sieht vor, dass die Kinder, die den Waldkindergarten besuchen, sich vorwiegend in der freien Natur aufhalten“, so Junginger. Dem Bauwagen vorgelagert ist noch eine acht auf drei Meter große und überdachte Terrasse. Die Waldkita ist ein Teil im Ausbauplan der Betreuungsplätze. Auch in Warmbach soll ein Naturkindergarten entstehen, ebenfalls unter der Trägerschaft der Sense Sense Ability Academy. Als Standort kommt eine Fläche hinter dem Europastadion in Betracht.