Hintergrund ist, dass der Verein, welcher bisher monatlich Tanzveranstaltungen organisiert hat, stark von den Veranstaltungsabsagen wegen der Corona-Pandemie betroffen war. „Nebst den regulär geplanten Events ab September möchten wir zusätzlich die Wiederaufnahme unserer Veranstaltungen mit einem zweitägigen Sommer-Tanzfest in Rheinfelden feiern“, heißt es dazu in einer Pressemitteilung. Mit einem aufwändigen Sicherheitskonzept habe man alle aktuellen Verordnungen berücksichtigt.

Abstands- und Maskenpflicht

Dazu wurde auch eigens eine Homepage eingerichtet, welche alles im Detail erklärt. Es gilt Abstands- und Maskenpflicht. Auf dem gesamten Areal stünden außerdem Hygienestationen mit Desinfektionsmitteln. Das Tanzfest findet sowohl im Innen- als auch im Außenbereich statt. Letzterer fasst etwa 250 Personen und ist so unterteilt, dass genügend Abstand möglich ist, während im Innenbereich pro Saal maximal hundert Gäste erlaubt sind.

Am Freitag startet das Programm um 18 Uhr mit der Partyband „Flugmodus“ auf der Outdoor Bühne. Draußen finden am Samstag auch Tanzworkshops statt, sie beginnen um 12.30 Uhr. Fünf dieser Workshops werden bis 17.30 stündlich von regionalen Tanzschulen angeboten. Am Samstag startet dann ebenfalls um 18 Uhr die Tanzband „Déja Vu“. Indoor gibt es unter anderem am Freitag ab 21.30 und am Samstag ab 22 Uhr zwei Tanzevents, während in Saal 1 die „Party Night – die Ü-Party im Fricktal“ mit DJs stattfindet. Das komplette Angebot mit Live Bands und Tanzworkshops könne aufgrund von Sponsoren kostenlos genutzt werden, teilt der Verein mit.

Während „Fricktal tanzt“ vom Samstag bereits ausverkauft sei, gäbe es noch wenige Tickets für den Freitag, so der Verein. Für die „Party Night“ seien am Freitag und Samstag noch Tickets zu haben. Durch die Limitierung auf 100 Gäste pro Event empfiehlt der Verein den Vorverkauf im Internet (www.eventfrog.ch).