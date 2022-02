von Petra Wunderle

Die ganz jungen Bewohner, allesamt in fantasievollen Kostümen, beherrschten am Freitagnachmittag den Innenhof der Gemeindehalle in Nordschwaben. Auf Einladung des Turnvereins gab es einen bunten Spielenachmittag im Freien mit närrischen Klängen aus der Box.

„Wir haben im Rahmen der Corona-Regeln nach Ideen für eine Fasnachtsveranstaltung gesucht. Und ich bin mir ganz sicher, dass der närrische Parcours richtig Spaß gemacht hat“, so die Bilanz der Oberturnwartin Francesca Teta. Ring- und Dosenwerfen, Akrobatik über Hindernisse und Stelzenlaufen waren angesagt.

Ein tierisches Vergnügen

Es war ein tierisch gutes Vergnügen, Elefant, Papagei, Löwe, Zebra, aber auch Polizist, Prinzessin und Schratte hatten ihren Spaß. Es gab nur Sieger an diesem Nachmittag und als sich der Narrensamen dann ein Überraschungsgeschenk vom Gabentisch aussuchen konnte, war die Freude groß. Puzzles, Spiele, Trinkflaschen und vieles mehr standen zur Auswahl, zudem eine bunte Tüte, gefüllt mit Süßigkeiten und einem Getränk.

Nicht zu vergessen eine Portion Konfetti, gestiftet von den Teufelslochschradde. Die Turnerinnen Nadine Kuny, Marina Schiller, Mirjam Kuny und Sabrina Maszurim hatten alles im Griff.