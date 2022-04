von Verena Pichler

Nach jahrelanger Planung ist am Donnerstag symbolisch die erste Erde für den Bau des zentralen Feuerwehrgerätehauses an der Römerstraße in Rheinfelden bewegt worden. Die Straße war eigens für den Anlass teilweise gesperrt worden, um eine kleine Festmeile aufzubauen. Neben Mitgliedern der Feuerwehr, Gemeinderäten und Verwaltungsmitarbeitenden waren auch die Anwohner eingeladen worden, die nun erst einmal zwei Jahre Baustelle vor der Nase haben werden. Dafür aber entsteht in unmittelbarer Nähe eine moderne Feuerwache für die Sicherheit aller Bürger.

Darauf hob auch Oberbürgermeister Klaus Eberhardt in seiner Rede ab, die er gemeinsam mit Kommandant Dietmar Müller vom Drehleiterkorb aus hielt. Müller sprach von einem „Feiertag für die Feuerwehr“. Mit dem Spatenstich beginne die Realisierung eines langgehegten Wunsches. 16 Millionen Euro investiert die Stadt in den zentralen Bau, in dem künftig vier Abteilungen – Nollingen, Warmbach, Innenstadt und Karsau – zusammengelegt werden. Entworfen wurde der Bau vom Architekturbüro Dasch, Zürn und Partner, das bereits sieben solcher Wachen geplant hat. Bleibt das Projekt im Zeitplan, soll der Bau Ende 2023 stehen, Anfang 2024 beginnt die Zusammenlegung. Wir berichten in der Samstagsausgabe ausführlich.