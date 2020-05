von sk

In einer Mitteilung geht der Vorsitzende des Stadtsportausschusses, Dieter Wild, auf die Entscheidung der Ministerpräsidenten von Mittwoch ein, dass Sportanlagen für Freiluftsportarten ab kommendem Montag, 11. Mai, wieder freigegeben werden sollen.

Region Die Lockerungen der Kontaktbeschränkungen kommen. Doch die Menschen haben schon vorher wieder mehr Kontakt zueinander gesucht. Das könnte Sie auch interessieren

Mit der Verwaltung werde man, sobald die üblichen Erwartungen und Vorgaben vom Land übersandt sind, „zeitnah und so schnell als möglich, die weiteren Details besprechen und über uns an die Sportvereine übermitteln lassen“, heißt es darin. Planungen der Vereine seien zwar bereits möglich, seien jedoch sehr von den Vorgaben des Landes abhängig.

Rheinfelden Beim ersten Spielplatzbesuch nach der Öffnung in Rheinfelden müssen die Kinder immer wieder an die Regeln erinnert werden Das könnte Sie auch interessieren

Es bedürfe zudem einer gewissen städtischen Planung, da es in Rheinfelden auch Freiluftanlagen gibt, die von einer Mehrzahl von Sportvereinen zeitgleich genutzt werden, so Wild. In einer Reaktion auf die Mitteilung schreibt Oberbürgermeister Klaus Eberhardt: „Es ist jetzt wichtig, dass unsere Vereine zusammen mit Stadtsportausschuss und unserem Hauptamt überlegen, wie sie die zulässige Sportausführung organisieren können.“