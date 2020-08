von Heinz Vollmar

Bei der Hauptversammlung des Schwarzwaldvereins Karsau ließ der Vorsitzende Ewald Wehrle am Freitag das Wanderprogramm im zurückliegenden Jahr Revue passieren. Kassiererin Gertrud Mutter betonte, dass an den Wanderungen regelmäßig auch Nichtmitglieder teilnahmen. Mit Bedauern nahm sie aber zur Kenntnis, dass sich das große Interesse an den Wanderungen nicht in den Mitgliederzahlen oder im Engagement für den Verein widerspiegele.

Überalterung als Problem

Das Problem der Überalterung – viele Vorstandsmitglieder haben das 80. Lebensjahr bereits überschritten – hat so auch den Schwarzwaldverein Karsau ergriffen. Thematisiert wurde dieses Problem immer wieder während der Versammlung. Der Vorsitzende Wehrle erklärte, dass man jedoch auch jenseits der 80 Jahre noch Posten übernehmen könne, wenn man gesund sei. Er sehe keinen Unterschied darin, ob jemand 70 oder 80 sei.

Dankesworte richtete er an Günter Brender, der sich im vergangenen Jahr bereiterklärt hatte, die Wanderplanung und die Erstellung des Wanderheftes zu übernehmen. Mit Präsenten zeichnete er Dietmar Heitz und Ursel Krans aus, die mit 91 und 89 Kilometern die meisten Wanderkilometer absolvierten.

In diesem Jahr sollen noch zwei bis drei Wanderungen unternommen werden, sagte Ewald Wehrle. Im Oktober werden dann bei einer eigens anberaumten Sitzung die Wanderungen für das kommende Jahr geplant. Ebenso ein Ausflug, der in diesem Jahr wegen Corona entfallen musste, der im kommenden Jahr aber wieder stattfinden soll. Zusammengestellt wird der neue Wanderführer von Günter Brender.

Die Wahlen brachten folgendes Ergebnis: Vorsitzender bleibt Ewald Wehrle, der Posten des Stellvertreters ist vakant. Die weiteren Posten: Kassiererin Gertrud Mutter, Schriftführerin Iris Acker, Beisitzer Bernd Kiener und Gustav Dresel, Kassenprüfer Bernd Kiener, Wanderwart vakant.

Für ihre 40-jährige Treue zum Schwarzwaldverein Karsau wurden Gertrud und Heinz Mutter sowie in Abwesenheit Susanne De Veth geehrt. Für 25-jährige Mitgliedschaft wurden Günter und Herta Brender geehrt.

Kontakt: Vorsitzender Ewald Wehrle, Telefon 0174/772 66 18.