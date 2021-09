von Valentin Zumsteg

Die Helvetia-Versicherungen wollen die Wohnanlage Dianapark mit ihren zehn Mehrfamilien- und Hochhäusern in der Schweizer Nachbarstadt umfassend sanieren. Ab März 2023 erhalten alle Mieterinnen und Mieter die Kündigung. Aktuell wohnen rund 330 Leute dort – der Schock sitzt tief.

Insgesamt 243 Wohnungen

Die Überbauung, welche den Helvetia-Versicherungen gehört, umfasst zehn Mehrfamilien- und Hochhäuser. Insgesamt sind es 243 Wohnungen. Anlässlich eines Informationsabends hat die Eigentümerin allen Mieterinnen und Mietern mitgeteilt, dass sie die Kündigung erhalten werden. Grund ist die geplante umfassende Sanierung aller Gebäude. „Ich habe gewusst, dass eine Sanierung geplant ist. Da seit einiger Zeit aber zahlreiche Wohnungen leer stehen, habe ich gedacht, dass wir während der Bauarbeiten innerhalb der Siedlung umziehen können. Die Kündigung ist ein Schock“, sagt Sonja Kindler-Wittenwiler. Auch andere Mieter haben nicht mit einer bevorstehenden Kündigung gerechnet.

Drei Etappen vorgesehen

Die Erneuerungsarbeiten laufen in drei Etappen. Die ersten Mieter müssen per 30. März 2023 ausziehen, die letzten per 30. April 2024. Die Kündigungsschreiben sollen verschickt werden, sobald die Baubewilligung vorliegt. Die Helvetia-Versicherungen gehen davon aus, dass dies im März 2022 der Fall sein wird: Von den 243 Wohnungen stehen aktuell 65 leer.

Die Siedlung ist zwischen 1969 und 1979 erbaut worden. „Wegen aktueller Vorschriften, des Alters der Gebäude und des bereits überschrittenen Lebenszyklus ist eine umfassende großzyklische Sanierung unumgänglich“, teilt Helvetia auf Anfrage mit. Gleichzeitig sollen in den Hochhäusern mehr kleinere Wohnungen entstehen. Nach der Sanierung werden es nicht mehr 243, sondern 300 Wohneinheiten sein, schildert Helvetia-Mediensprecher Jonas Grossniklaus.

Rheinfelden Herausforderungen bei der Baustelle Das könnte Sie auch interessieren

Wie viel die sanierten Wohnungen künftig kosten, dazu wollten sich die Helvetia-Versicherungen nicht äußern. Die Mieter gehen aber davon aus, dass es deutlich teurer wird. Dazu hält Helvetia auf Anfrage fest: „Die Mieten der sanierten Wohnungen richten sich nach den dann aktuellen Marktkriterien und werden circa Mitte 2023 festgelegt.“