Welche Werte tragen eine Gesellschaft? Wie müssen wir miteinander umgehen, damit sich möglichst jede und jeder getragen fühlt? Wie hat die Corona-Krise das Verständnis von Werten gewandelt? Diesen und weiteren Fragen spürt Rheinfelden im Wertejahr nach. Ende Juni laden Akteure zum zweiten Wertetag ein.

Das Programm Der Wertetag 2021 ist für Samstag, 26. Juni, geplant. Am Freitag, 25. Juni, wird der Kinoverein vor der Christuskirche Kurzfilme zeigen. Am Sonntag, 27. Juni, wird es außerdem einen abschließenden Gottesdienst zum Thema geben. Haupttag ist der Samstag: Von 16 Uhr an werden sich die Akteure des Wertejahrs vor der Christuskirche präsentieren. Gegen 17 Uhr eröffnen Gerd Sauer und Bürgermeisterin Diana Stöcker die Veranstaltung mit zwei Diskussionsrunden, Musik und einem Impuls zum Glockengeläut um 19 Uhr. Eine Bewirtung ist geplant – hängt jedoch noch von der Entwicklung der Corona-Pandemie ab. Nähere Details dazu sowie zu den geltenden Corona-Regeln werden zeitnah zur Veranstaltung publiziert. Der Wertetag ist eine Veranstaltung der evangelischen und katholischen Kirchengemeinden, der Stadt Rheinfelden sowie des Kinovereins.

Gerd Sauer hat diese Woche das Wertekreuz vor der Christuskirche aufgebaut und freut sich über Impulse. | Bild: Verena Pichler

Seit dieser Woche steht das bereits bekannte Symbol vor der Christuskirche: Das grüne Wertekreuz, das Passanten dazu auffordert, Erlebtes aus der Krise aufzuschreiben, aber auch Wünsche für die Zukunft zu formulieren. Dieser niederschwellige Weg, mit der Bevölkerung in Kontakt zu kommen und zu erspüren, was die Corona-Pandemie ausgelöst hat, kam schon bei der Premiere gut an – wobei die Krise mit all ihren künftigen Dramen und Herausforderungen im Frühjahr 2020 gerade erst Fahrt aufgenommen hatte.

Diskussionen wach halten

Damals wollte Initiator Gerd Sauer von der evangelischen Kirchengemeinde verhindern, dass die Pandemie wichtige gesellschaftliche Diskussionen wieder zum Erliegen bringt, etwa beim Thema Flucht oder beim Klimaschutz. Der erste Wertetag, der sich stark mit Fragen der Konsumkritik und der Globalisierung auseinandersetzte, fand Ende Juli 2020 statt.

Mit Erfahrung

Mit einem Jahr Pandemie-Erfahrung wird sich die zweite Auflage des Wertetags, die unter dem Titel „Soziales“ steht, anderen Fragen widmen: Wie haben Rheinfelder die Krise erlebt? Was hat sie gestärkt, was geschwächt? Welche Konsequenzen hat die Krise auf das Miteinander und die Wertegemeinschaft? Darüber wird eine erste Podiumsrunde am Samstag sprechen.

Das zweite Podium wird auf jeden Fall mit Andreas Urs Sommer besetzt sein. Der Schweizer Philosoph lehrt an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg und hat vor einigen Jahren ein Buch publiziert mit dem Titel „Werte: Warum man sie braucht, obwohl es sie nicht gibt.“ Nach einem Impulsvortrag – so die Vorstellung Sauers – sollen Sommer und die Gäste ins Gespräch kommen und dabei sollen auch die Gedanken und Anregungen vom Wertekreuz genutzt werden. „Sommer wird den Blick von außen auf Rheinfelden werfen, während das erste Podium von Rheinfeldern besetzt ist“, erklärt Sauer. Er hofft, dass es – trotz allem erlebtem Frust – eine fruchtbare und vor allen Dingen zukunftsgerichtete Diskussion gibt, „die nachhaltig ist“.

Dazu beitragen werden verschiedene Kurzfilme, die vom Kinoverein ausgesucht werden sowie der Markt der Möglichkeiten, an dem sich, ebenfalls am Samstag, die Akteure des Wertejahrs präsentieren und vorstellen, womit sie sich beschäftigt haben. Musik steuern unter anderem die Handicaps bei, die Band, in der Menschen mit Behinderung Musik machen.