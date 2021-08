von Petra Wunderle

100 Jahre Ruderclub Rheinfelden (RCR) – dieses Jubiläum wurde am Samstag im Pfarreizentrum St. Josef gefeiert. Erst gab es Sekt mit Häppchen, Ehrungen, Reden und Glückwünschen mit vielen Geschenken, dazwischen Live-Musik mit der New Redhouse Jazzgang, dann einen Vortrag mit Festredner Pater Hermann-Josef Zoche, und am Schluss unterhielt sich die Sportlerschar bei süßen Stückchen samt Kaffee. Alle waren allerbester Laune.

Die sportliche Bilanz spricht für sich

„Schön, dass so viele Gäste mit uns ins 101-Jährige starten“, sagte Vorsitzender Peter Peitz. Die sportliche Bilanz des Vereins spricht für Oberbürgermeister Klaus Eberhardt von einer außerordentlichen Kontinuität und Leistungsbereitschaft – und dies unter besonderen Bedingungen, die das Fahrwasser des Hochrheins mit sich bringt.

„Ich ziehe meinen Hut vor diesen sportlichen Leistungen der jungen und auch älteren Sportlerinnen und Sportler, die seit vielen Jahren erfolgreich an nationalen und internationalen Regatten teilnehmen.“

Bei den städtischen Sportlerehrungen durften in den vergangenen Jahren immer zwei „R“ erwartet werden: von den Vertretern aus Ringen und Rudern. In den Augen des Oberbürgermeisters zeichnet sich der Ruderclub nicht nur durch die sportlichen Erfolge aus, sondern vor allem auch durch das soziale Miteinander.

„Ich bin immer von der herzlich entspannten Atmosphäre und dem zugewandten Umgang zwischen Leistungs- und Breitensportlern sowie Jung und Alt beeindruckt. Man spürt eben auch an Land, dass Rudern ein Mannschaftssport ist.“

Jubilare beim Ruderclub: Heinrich Honsel (von links), Josef Kirsch, Hans Wittmann, Walter Süßle, Klaus Renner, Arno Bohn und Eickhard Kühl. | Bild: Petra Wunderle

Diese Mitglieder wurden geehrt An der Jubiläumsfeier wurden langjährige und verdiente Mitglieder geehrt. 65 Jahre mit dabei sind Eickhard Kühl, Walter Süßle (Ehrenmitglied) und Hans Wittmann (Ehrenmitglied). 60 Jahre: Arno Bohn (Ehrenmitglied) und Heinrich Honsel. 55 Jahre: Josef Kirsch und Ewald Acker. 45 Jahre: Jörg Süßle und Gerhard Holl. 40 Jahre: Monika Bückel. 35 Jahre: Ursel Reese, Klaus Renner, Welf Dieterich, Brigitte Richartz. 30 Jahre: Klaus Fanderl. 25 Jahre: Iris Patzak, Markus Farner und Waltraud Birkner.

Wie positiv sich Sport auf die Psyche auswirkt, weiß Ottmar Heiler vom Badischen Sportbund: „Immer eine gute Psyche, das sieht man auch an den Jubilaren.“ Der RCR sei mit seinen 160 Mitgliedern ein kleiner Verein, dem große Erfolge und hohe Lizenzbeteiligung gegenüberstehen. Den Rhein sieht Heiler nicht als einen Fluss, der die beiden Länder trennt, sondern als Chance, „mehr daraus zu machen“, da im Grenzverkehr Mittel vorhanden sind.

Verbandsflagge in Gold

Ein besonderes Geschenk hatte Thorsten Gorski, Vorsitzender Länderrat und Vertreter des Deutschen Ruderverbandes, mitgebracht: Die Verbandsflagge in Gold, die es ausschließlich für die 100-jährigen gibt. „Tue Gutes und sprich darüber. Das macht der Ruderclub Rheinfelden, hinzu kommen Talentsicherung und Talentförderung sowie ein starkes Engagement“, attestierte Gorski. Sein Appell: „Betreibt weiterhin Jugendförderung und Ausbildung. Ich kann versprechen, die werden hinterher was.“

Heike Breitenbücher, Vorsitzende des Landesruderverbandes Baden-Württemberg, überreichte die Ehrenurkunde und bestätigte: „Die Basis unserer Rudersports sind unsere Vereine.“ Als Stadtsportausschussvorsitzender und Sprecher des Stadtteilbeirates Warmbach meinte Dieter Wild: „Wo auch sonst sollte der RCR seinem geliebten Sport geeigneter frönen, wenn nicht in Warmbach an unserem allseits geliebten Rhein.“

Landtagsabgeordnete Sabine Hartmann-Müller sagte, der RCR sei gerne eine Bootslänge voraus: „Das hat er schon bei seiner Gründung gezeigt, er ist Rheinfelden ein Jahr voraus.“

„Sparkasse und Ruderclub kreuzen sich immer wieder“, versicherte Klaus Schäuble, Filialdirektor der Sparkasse Lörrach-Rheinfelden. Er überreichte einen Scheck über 1000 Euro. Der FDP-Bundestagsabgeordnete Christoph Hoffmann übergab 20 Exemplare des Grundgesetzes: „Das Beste und Wertvollste, was wir haben.“ Gerhard Zickenheiner, der für die Grünen im Bundestag sitzt, befand: „Der Mensch wird im Verein zum sozialen Wesen. Das ist ein wichtiges Gut, das haben Sie 100 Jahre gepflegt.“