von Boris Burkhardt

Wappen sind in Mittel- und Südeuropa das Symbol für die Selbstständigkeit einer Gemeinde. Besonders heutige Ortsteile tragen ihre ehemaligen Gemeindewappen mit Stolz. Diese Zeitung stellt in einer Serie Geschichte und Bedeutung aller Wappen in beiden Rheinfelden, Grenzach-Wyhlen und in Schwörstadt vor. Heute: Karsau.

Blasonierung: In Blau ein goldener Bienenkorb.

In Blau ein goldener Bienenkorb. Entstehung und Bedeutung: Das „Wappenbuch Landkreis Lörrach“ gibt nur äußerst knappe Angaben über das Karsauer Wappen. Der Bienenkorb sei schon Bestandteil des Siegels aus der Mitte des 19. Jahrhunderts gewesen, verziert mit anderen landwirtschaftlichen Emblemen. 1904 führte die Gemeinde erstmals das heutige Wappen.

Das Wappen von Karsau ist ein Beispiel für den seltenen Fall, das sich ein Gemeindewappen weder auf den Ortsnamen (Karlesouwe, „Au des Karl“), noch auf den Übernamen der Bewohner, noch auf frühere Herrschaften – Karsau gehörte bis 1806 unselbstständig zur Deutschritterkommende Beuggen –, noch auf Eigenschaften der Gemeinde – die Imkerei hat in Karsau keinen höheren Stellenwert als andernorts – bezieht.

Das bedeutet aber nicht, dass die Biene in der Heraldik selten wäre. Eine große Rolle spielten Bienen unter der Herrschaft Napoleons: Er ersetzte nicht nur im eigentlichen Frankreich die königlichen Lilien (Fleurs-de-Lys) in den Städtewappen (wie zum Beispiel im elsässischen Saint-Louis) durch Bienen, sondern verlieh drei Bienen im roten Schildhaupt auch besetzten deutschen Städten wie Mainz und Bremen. Dies war als große Auszeichnung anzusehen; die Städte wurden „bonnes villes de l‘Empire français“ genannt, zu Deutsch etwa „vorbildliche Städte des Französischen Kaisertums“.

Karsaus Bienenkorb hat aber nichts mit Napoleon zu tun. Auch in der deutschen Heraldik steht die Biene wie der Bienenkorb beziehungsweise Bienenstock für „Arbeitsamkeit, Ordnungssinn und Fleiß“. Beide Wappenfiguren fanden aufgrund der Symbolik der Freimaurer weite Verbreitung. Fast alle anderen Darstellungen von Bienenkörben werden allerdings von Bienen begleitet, gelegentlich auch von einem Zeidler, wie man im Mittelalter die Wildimker nannte.

Andere Insekten, die selten bis einmalig in Gemeindewappen vorkommen, sind Ameisen, Schmetterlinge, Falter, Libellen, Käfer, Fliegen und Grashüpfer. Zwei Wespen führt der heutige Ortsteil Wespen der Stadt Barby in Sachsen-Anhalt als Redendes Wappen.