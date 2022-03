von Erika Bader

„Ursprünglich wollten wir an die Grenze, aber da herrscht totales Chaos“, umschreibt Micael Waldmeier die derzeitige Situation an der polnisch-ukrainischen Grenze. Waldmeier hilft als Geschäftsführer von Einsatz-Rettungs-Team und Leiter der kommunalen Teststellen in Rheinfelden und Grenzach-Wyhlen eigentlich Menschen am Hochrhein.

Hochrhein/Südschwarzwald Hilfe für die Ukraine: So können Sie Projekte am Hochrhein und Südschwarzwald unterstützen Das könnte Sie auch interessieren

Nun hat er sich aber mit vier weiteren Helfern auf den Weg nach Polen gemacht, um dort flüchtende Ukrainer zu unterstützen. „Wir befinden uns derzeit in Warschau. Hier ist die Lage relativ entspannt. Die polnischen Rettungskräfte sind sehr gut aufgestellt“, sagt Waldmeier im Gespräch . Gefährlich sei es aus Sicht von Waldmeier hingegen direkt an der Grenze: „Sobald es auf der ukrainischen Seite Schusswechsel gibt, wird die Grenze sofort geschlossen.“

Hilfe bei der Kommunikation

In Warschau helfen er und sein Team vor allem bei der Kommunikation zwischen deutschen und polnischen Behörden. „Vorrangig geht es da um Formalitäten für den Grenzübertritt nach Deutschland“, erklärt der Rheinfelder. Er und sein Team waren schon unterstützend beim Hochwasser im Ahrtal tätig. Waldmeier habe gute Kontakte zu anderen Rettungsdiensten unter anderem auch zu polnischen, so sei es über Kontakte auch zur Flüchtlingshilfe in Warschau gekommen.

Kreis Waldshut Nach Kriegsausbruch in der Ukraine: Hilforganisationen zeigen, wie Sie helfen können Das könnte Sie auch interessieren

Am Hochrhein kümmert sich Waldmeier um die Leitung der kommunalen Teststellen. Auch in Polen sei die pandemische Lage nicht ausgesetzt, so müsse man in geschlossenen öffentlichen Gebäuden Maske tragen. „Nur, das wird hier nicht mehr kontrolliert“, sagt Waldmeier angesichts der derzeitigen Situation, in der fliehende Ukrainer Schutz im Nachbarland Polen suchen.