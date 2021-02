von Dora Schöls

Am Dienstag hat der Gemeinderat einige Maßnahmen zur Verbesserung des Radnetzes beschlossen, unter anderem Schutzstreifen. Weitere solcher Streifen in der Innenstadt stehen zur Debatte. Frank Sattler, im Rheinfelder Gewerbeverein für den Einzelhandel zuständig, kritisiert, dass die Vertretung der Geschäfte nicht in die Diskussion einbezogen wurde. „Da wird an uns vorbei gesprochen“, so Sattler. Er verstehe, dass für Radfahrer Sicherheit im Straßenverkehr hergestellt werden muss, aber „für den Handel ist die Schmerzgrenze erreicht“.

Rheinfelden Zwangspause für Gesundheit: Vielen fehlen die gezielten Übungen im Fitnessstudio Das könnte Sie auch interessieren

Besonders belastet sind die Händler durch die Pandemie, seit Mitte Dezember haben die Läden zu. „Das Weihnachtsgeschäft ist weggefallen. Die haben keinen Spielraum mehr“, so Sattler. Hinzu kämen die Bauprojekte in der Innenstadt, etwa die Wanderbaustelle für das Nahwärmenetz in der Fußgängerzone. „Und jetzt auch noch die Schutzstreifen.“ Besonders in der Nollinger Straße würde der Wegfall von Parkplätzen schmerzen, da dies der Eingang zur Innenstadt sei. „Wenn der Kunde hier keinen Parkplatz findet, wird er nicht mehr nach Rheinfelden kommen.“

Handel braucht Kunden

Der Handel sei aber nach Corona auf jeden einzelnen Kunden angewiesen – ob Autofahrer oder Fahrradfahrer. Generell müsse man sich überlegen, wie man die Innenstadt dann wieder beleben will. Für Sattler spielen auch die Kosten für die Maßnahmen eine Rolle: „Haben wir zurzeit keine anderen Sorgen?“ Auch die Bewohner um die Innenstadt herum hätten im Rahmen der Machbarkeitsstudie für Schutzstreifen gefragt werden sollen, findet Sattler. „Wir drängen das Parken in die Wohngebiete und mindern damit die Lebensqualität.“