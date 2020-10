von Roswitha Frey

Eine junge Frau, die vor ihrer Hochzeit aus ihrem Heimatdorf flieht, steht im Mittelpunkt des neuen historischen Romans „Die Gabe der Sattlerin“ von Ralf H. Dorweiler. Bei der Buchvorstellung im Lesesaal der Rheinfelder Stadtbibliothek hat der Autor die knapp 30 Zuhörer neugierig gemacht, welche Abenteuer seine Heldin Charlotte so erlebt.

Wehr Fakten treffen auf realitätsnahe Fiktion: Ralf H. Dorweiler präsentiert in Wehr seinen neuesten Roman Das könnte Sie auch interessieren

Bibliotheksleiterin Andrea Strecker freute sich, dass diese Lesung mit dem Autor und langjährigen Zeitungsredakteur, der nach 20 Jahren im Wiesental kürzlich aus familiären Gründen nach Bad Pyrmont gezogen ist, zustande kam. Auch für seinen vierten historischen Roman hat der 47-Jährige einen selten gewordenen Handwerksberuf als Thema gesucht. Nachdem er sich bereits mit Flößern, Glasbläsern und Zeidlern beschäftigt hat, beschreibt er dieses Mal das Leben auf einem Sattlerhof in Märgen im Schwarzwald im 18. Jahrhundert, wo Charlotte mit zwei jüngeren Schwestern aufwächst.

Wehr Autor Ralf Dorweiler gibt Einblicke in sein neuestes Buch "Das Geheimnis des Glasbläsers" Das könnte Sie auch interessieren

Auf die Idee mit der jungen Sattlerin kam Dorweiler, wie er erzählte, nachdem seine Frau und er sich vor zwei Jahren ein Pferd gekauft hatten, „ein zeitaufwendiges Hobby“. In der Anfangspassage stellte er die Hauptfigur Charlotte und ihren Hengst Wälderwind vor. Die 19-jährige Sattlertochter, die sich bestens mit Pferden auskennt und in der Werkstatt und im Stall arbeitet, soll einen doppelt so alten Mann heiraten. Den Antrag des Amtmanns Lenscheider, der hartnäckig um sie wirbt, nimmt das Mädchen nur nach langem Zögern an.

Kultur Abenteuerliche Spionagegeschichte: Ralf H. Dorweiler auf Lesereise in der Region Das könnte Sie auch interessieren

Dorweiler liest die Stelle, in der dieser Witwer, der einen Hang zu fettigen Braten und derben Würsten hat, mit der Kutsche vor dem Sattlerhof vorfährt, seine Braut am Tag vor der Hochzeit aufsucht. „Die Liebe kommt von allein“, drängt die Mutter, die ihre widerstrebende Tochter unter der Haube sehen will. Doch Charlotte nimmt Reißaus vor dem viel älteren Bräutigam, dem eine gehorsame Gattin und zehn Kinder vorschweben und der sich ihr mit „unnachgiebigem Griff“ nähert. Sie wagt sich auf den abenteuerlichen Weg durch den Schwarzwald und landet auf dem Gestüt Marbach.

Wehr Mediathek: Ralf H. Dorweiler fesselt Zuhörer bei Lesung aus historischem Roman Das könnte Sie auch interessieren

Auch berühmte historische Figuren spielen wesentliche Rollen im Roman. So der große Dichter Friedrich Schiller, der zu dieser Zeit 1781 gerade 21 Jahre alt war und sein erstes Drama „Die Räuber“ geschrieben hat. Eine Passage führt die Zuhörer in die kärgliche Kammer des unter Geldnöten leidenden Schiller. Seine Romanheldin Charlotte trifft auf dem Hofgestüt Marbach auf Schiller, der dort als Arzt die Pferde behandeln soll. Da erlebe man einen anderen Schiller, als man ihn aus dem Deutschunterricht kenne, so Dorweiler. „Welchen Mann Charlotte dann auswählt, müsst Ihr selber herausfinden“, machte es der Autor spannend.

Schopfheim/Steinen Historischer Roman: Schwarzwaldholz für Basler Papier Das könnte Sie auch interessieren

In seiner unterhaltsamen Lesung, in der er viel frei erzählte, holte er zwei Freiwillige für ein kleines Rate-Quiz nach vorne. Daneben kommt Dorweiler auch auf seine Zeit als Redakteur bei der Zeitung in Rheinfelden zu sprechen, wo er einmal bei einem Horrorfilm-Dreh mitspielte und mit Kunstblut im Haar in eine Polizeikontrolle geriet. „Ich habe mich hier immer sehr woh lgefühlt“, blickte er auf 20 Jahre in der Region zurück, wo auch seine sieben Wiesentalkrimis spielen.