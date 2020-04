von Verena Pichler

Seit 2002 führt Andrea Schiewe die Rabenfelsapotheke in Herten. In der derzeitigen Corona-Krise sind sie und ihr Team stark gefordert. Wie es darüber hinaus weitergehen wird, weiß Schiewe noch nicht. Denn wenn zum 1. Juli die Arztpraxis im Ort schließt, wird es auch für eine Apotheke schwer, sich zu halten.

„Immer nur zwei Personen eintreten“ steht auf einem Hinweisschild an der Eingangstür der Apotheke. In einem der Schaufenster hängt ein Plakat. „Zu Hause sind wir dort, wo uns nichts fehlt.“ Zuhause sind derzeit viele Menschen, die im Homeoffice weiter arbeiten können. Andrea Schiewe und ihre Angestellten können das nicht. „Ich habe vor Tagen einen Spuckschutz bestellt“, sagt Schiewe. Lieferengpässe gibt es bei Schmerzmitteln wie Ibuprofen und Paracetamol. Auch Fieberthermometer sind derzeit Mangelware. Atemschutzmasken und Desinfektionsmittel sowieso. Letzteres stellt Schiewe im hauseigenen Labor nach WHO-Rezeptur (Weltgesundheitsorganisation) selbst her.

Doch die geforderten Inhaltsstoffe sind – wie so vieles andere auch – schwer zu bekommen. Was in dieser Zeit vermehrt über die Theke geht, sind immunstärkende Mittel wie Zink oder Vitamin C. Aber auch Vorratskäufe bei Hustensaft oder Nasenspray kann Schiewe beobachten. Die Kunden reagieren – bis auf wenige Ausnahmen in den Anfangszeiten der Corona-Pandemie – mit viel Verständnis. Und auch auf ihre Mitarbeiterinnen kann sich Schiewe verlassen. „Wir sind ein eingespieltes Team, und jede ist bereit, auch mal für den anderen einzuspringen.“ Auch sie selbst konnte diesen Teamgeist schon genießen. Kürzlich feierte Schiewes Mann seinen 65. Geburtstag. Da konnte sie sich freinehmen, sagt die 67-Jährige lächelnd.

Schiewe lebt in Freiburg und war 21 Jahre lang angestellte Apothekerin im nahegelegenen Ihringen. Dann reifte in ihr der Wunsch nach Selbstständigkeit. „Ich wollte was Kleines“, erinnert sich Schiewe. Und so stieß sie auf ein Exposé der Apotheke in Herten – Ortsnamen werden darin nie genannt. Die Räume und Konditionen passten, also forderte sie mehr Infos an. „Von Herten hatte ich vorher noch nie gehört“, gesteht sie lachend. Rheinfelden sei ihr aber ein Begriff gewesen und da die Anbindung mit dem Zug in Ordnung schien, griff sie 2002 zu. „Die ersten Jahre waren schon hart“, gesteht sie, besonders in den Wintermonaten. Jetzt, wegen Corona und eingeschränktem Nahverkehr, fährt sie die Strecke täglich mit dem Auto. Doch das könnte bald vorbei sein.

Am 1. Juli schließt die Hertener Außenstelle der Praxis Bojti. „Ein Apothekenstandort ohne einen Arzt am Ort funktioniert nicht“, sagt Schiewe. Und dass für die Praxis ein Nachfolger gefunden wird, glaubt sie nicht. „Die gesetzlichen Auflagen für die Apotheken sind hoch und verursachen Kosten.“ Gleichzeitig verlieren die Apotheken viele Kunden an die Onlinedienste. Eine Entwicklung, die jetzt durch Corona noch beschleunigt werden könnte. Und allein von Laufkundschaft kann keine Apotheke überleben. „Wenn man zu einem Arzt in einem anderen Ort geht, holt man dort auch das verschriebene Medikament.“ Schiewe selbst bietet auch einen Lieferdienst an, unter anderem ist die Rhein-Jura-Klinik in Bad Säckingen ihr Kunde.

Was wünschen sich Schiewe und ihre Angestellten während der Corona-Krise? Schiewe überlegt. „Eigentlich nur Verständnis.“ Und über kleine Lichtblicke freut sie sich ganz besonders. So hat die AOK kürzlich erlaubt, dass die Apotheken zwei Euro pro Medikamenten-Lieferung abrechnen dürfen. Das war vorher nicht so und die meisten Krankenkassen bieten das auch nicht an.