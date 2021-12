von Verena Pichler

Wer in jüngster Zeit aufmerksam die Nachrichten aus dem Rathaus verfolgt hat, konnte immer wieder lesen, dass neben der angespannten Finanzlage auch ein erheblicher Personalmangel herrscht – insbesondere, aber nicht nur im Bauamt. Das spiegelt sich nun auch im Haushalt 2022 wider: Zwar steigen die Personalkosten leicht auf rund 22 Millionen Euro. Allerdings plant die Verwaltung mit einer pauschalen Minderung von rund einer Million Euro, weil viele Stellen nicht besetzt sind.

Die Mehrkosten von knapp 175.000 Euro resultieren aus Tarifsteigerungen, Sonder-Stellen für den Zensus, aber auch aus dem Entschluss, das Hallenbad zu öffnen. Das schlägt mit 85.000 Euro zu Buche, der Klimamanager, für den die Bewerbungsrunde läuft, ist mit 40.000 Euro eingepreist. „Insgesamt planen wir aber mit einer Pauschalminderung von einer Million Euro“, skizzierte Jörg Höferlin, Abteilungsleiter Personal und Organisation.

Lange Krankenstände

Dieser „gewaltige Brocken“ (OB Klaus Eberhardt) hat verschiedene Gründe: Zum einen sind viele Stellen derzeit nicht besetzt beziehungsweise reduzieren sich die Kosten durch teils lange Krankenstände. Das ziehe sich durch alle Abteilungen, so Oberbürgermeister Klaus Eberhardt. Besonders lähmend und auffällig ist der Mangel in der Bauabteilung, wo die Amtsleitung seit Monaten nur kommissarisch besetzt ist und Stadtplanende fehlen. Auch die Stelle des Fahrradbeauftragten ist vakant. Einsparungen resultieren aber auch durch die Verkürzung der Öffnungszeiten im Ganztagsbetrieb an den Kitas. Allein für die beiden großen Einrichtungen Kita Kunterbunt und Ossypka machen das 166.000 Euro aus. Wie berichtet, hatte der Gemeinderat entschieden, die Betreuungszeiten von 50 auf 45 Wochenstunden zu reduzieren, weil schlicht das Personal fehlt, um das Angebot aufrechtzuerhalten.

Seit Diana Stöcker für die CDU in den Bundestag eingezogen ist, ist außerdem die Stelle der Beigeordneten vakant. Stöcker hatte entschieden, dass sie ihr Amt bis zum Ablauf der Wahlperiode ruhen lassen werde; diese endet im August 2023. Im aktuellen Stellenplan sind daher zwei Beigeordnete gelistet, wobei die Einstellung des Ersatzes erst nach dem 1. Juli 2022 erfolgen wird. Und das hat finanzielle Gründe: Denn für alle aktiven Beamten zahlt die Stadt eine sogenannte jährliche Umlage, allerdings nur, wenn die Stelle zum 1. Juli eines Jahres besetzt ist.

Daher plant die Stadt die Neubesetzung erst ab August. „Da Stöckers Amt ruht, modeln wir einen Ersatz-Beigeordneten zusammen“, so Eberhardt. Gustav Fischer (SPD) warf die Frage in den Raum, ob es das Amt überhaupt noch brauche. „Ohne Beigeordneten geht es aus unserer Sicht nicht“, so Eberhardt entschieden. Allein die Vertretung des Oberbürgermeisters im Urlaub oder Krankheitsfall könne man einem Ehrenamtlichen nicht zumuten. „Es wird wieder eine Wahlstelle sein, wir werden ein Gremium mit Gemeinderatsmitgliedern bilden.“ Dass die Stadt diese Stelle nicht nachbesetzen kann, daran glaubt Eberhardt nicht. „Mich haben schon einige Nachfragen erreicht.“

Wenn es die nur auch fürs Bauamt gebe – aber Fehlanzeige. Er habe jüngst in einer überregionalen Zeitung gelesen, dass auf 100 ausgeschriebene Stellen im Tiefbau nur 50 Bewerbungen kämen. In der Verwaltung habe man deshalb nun eine Arbeitsgruppe gebildet, die sich um die Frage kümmern werde, wie die Stadt dem Personalmangel wirksam begegnen könne. Eine Überlegung sei, Ausbildungsplätze über die dualen Hochschulen anzubieten, um Fachkräfte frühzeitig an die Verwaltung zu binden. „Wir müssen unseren Personalkörper stabilisieren, auch um die Dienstleistungen aufrechtzuerhalten.“ Dennoch gelte es auch im Personalhaushalt das Prinzip der Sparsamkeit aufrechtzuerhalten. Für 2022 ist daher nur eine Stellenmehrung von 1,9 Stellen vorgesehen, so dass insgesamt 332 Stellen im Plan stehen. Davon aktuell nicht besetzt sind laut Höferlin 10,5 Stellen.

Paul Renz (CDU) merkte an, dass die Einsparung von einer Million Euro fiskalpolitisch gut sein möge, aber Probleme nach sich ziehe. Gerade die Einsparungen im Kita-Bereich seien ungewöhnlich. Jörg Moritz-Reinbach wollte wissen, ob den in den Kitas Kündigungen ausgesprochen worden seien. Dies ist laut Höferlin nicht der Fall, Eberhardt ergänzte, dass dies auch ein „fatales Signal wäre“.