von Heinz Vollmar

Wenn es um den langfristigen Erhalt des Hauses Rabenfels und die Verwendung des historischen Schulgebäudes in der Kirchstraße geht, dann sind sich die Ortschaftsräte von Rheinfelden-Herten fraktionsübergreifend einig. Dies belegen gleich zwei Grundsatzbeschlüsse, die in der jüngsten öffentlichen Sitzung des Ortschaftsrates am Montag einstimmig gefasst wurden.

Der Haushalt Wie die Verwaltung zu den Grundsatzbeschlüssen steht, bleibt abzuwarten. Am 10. Dezember soll der Haushalt 2021 im Gemeinderat eingebracht werden. Verabschiedet werden soll er am 1. Februar.

Für das Haus Rabenfels fasste der Ortschaftsrat den Beschluss, dass das Gebäude samt dem dazugehörigen Gelände langfristig und dauerhaft für die Hertener Vereine bereitzustellen und im Rahmen der Möglichkeiten zu sanieren ist. Die Verwaltung wird gebeten, diesen Grundsatzbeschluss in weiteren Planungen zu berücksichtigen.

Rheinfelden Knorrige Bäume als perfektes Versteck Das könnte Sie auch interessieren

Die Ortschaftsräte aus Herten reagierten mit ihrem Beschluss auf die nach wie vor laufenden Haushaltsberatungen und die Signale der Stadt wie auch des Oberbürgermeisters, finanzielle Mittel für eine Sanierung und mithin für den Erhalt des Hauses Rabenfels mittel- und langfristig aus den Planungen herauszunehmen. In ihrer Begründung für den Grundsatzbeschluss verwiesen die Ortschaftsräte darauf, dass sie es als notwendig erachten, das Haus Rabenfels im (verlängerbaren) Sanierungsgebiet „Ortskern Herten II“ nicht dem Verfall zu überlassen.

Prüfung für Kita

Im zweiten einstimmig gefassten Grundsatzbeschluss bittet der Ortschaftsrat die Verwaltung um eine Prüfung, ob im historischen Schulgebäude in der Kirchstraße eine Kindertagesstätte eingerichtet werden kann. Sofern für die Prüfung und mögliche Planung finanzielle Mittel benötigt würden, wird die Verwaltung gebeten, diese im Haushalt 2021 zu berücksichtigen, so der Beschluss. In der Begründung heißt es, dass sich aus der Analyse der Bedarfsplanung für den Planbezirk Herten/Degerfelden eine erhebliche Unterdeckung ergebe.

Rheinfelden Alte Schule soll im städtischen Besitz bleiben Das könnte Sie auch interessieren

Für den Standort des alten Schulgebäudes verweisen die Ortschaftsräte unter anderem auf die Historie des Hauses, das von Beginn an der Erziehung und Bildung gewidmet war. Außerdem verfüge das alte Schulgebäude über einen besonderen Charme und habe ortsgeschichtliche Bedeutung.