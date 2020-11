von sk

Das Regierungspräsidium Freiburg (RP) erneuert einen defekten Strahllüfter des Nollinger Bergtunnels an der A 861 bei Rheinfelden. Der Tunnel ist deshalb in der Nacht von Montag auf Dienstag, 9. auf 10. November, in Richtung Basel und Weil am Rhein von circa 19 bis 6 Uhr gesperrt, teilte das RP mit. Der Verkehr in Fahrtrichtung Lörrach wird von der Anschlussstelle Rheinfelden-Mitte über Degerfelden auf die B 316 umgeleitet. Die Sperrung werde von der Autobahnmeisterei Efringen-Kirchen für Unterhaltungsarbeiten an der Straße sowie für Mäh- und Reinigungsarbeiten genutzt, teilt das RP mit.