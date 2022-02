von Roswitha Frey

Rheinfelden – Vom Bauernhof im Schwarzwald bis in den Palast von Queen Victoria führt Ralf H. Dorweiler die Figuren in seinem neuen historischen Roman „Die Uhrmacher der Königin“. In der Stadtbibliothek Rheinfelden feierte der Autor, der viele Jahre als Redakteur in Rheinfelden gearbeitet hat, am Mittwoch eine ebenso spannende wie unterhaltsame Buchpremiere vor ausverkauften Reihen.

Veranstaltung schnell ausverkauft

„Schön, dass Sie wieder bei uns sind“, begrüßte Bibliotheksleiterin Andrea Strecker den nach Bad Pyrmont gezogenen Schriftsteller, der auch seine vorigen vier historischen Romane hier vorgestellt hatte. Dass die Eintrittskarten in kürzester Zeit ausverkauft waren, zeigte, wie gespannt die Fans auf den neuen Dorweiler gewartet haben.

Strecker sprach von „Aufbruch“ und „Neustart“, zumal es die erste Veranstaltung in der Stadtbibliothek seit anderthalb Jahren und die erste des Kulturamts in diesem Jahr war. So war auch Kulturamtsleiter Dario Rago unter den Zuhörern.

„Ein Kribbeln im Magen“ spürte Ralf Dorweiler, der sich „riesig freute“, im Ambiente der Bibliothek erstmals aus seiner 500-Seiten-Geschichte über zwei Bauernsöhne aus dem Schwarzwald, die es im Uhrenland England im 19. Jahrhundert in höchste royale Kreise schaffen und in dramatische Geschehnisse um Queen Victoria verwickelt werden, zu lesen. Schon ein Markenzeichen Dorweilers ist es, dass ein traditionelles altes Handwerk auftaucht: dieses Mal die Uhrmacherei.

Viele Schwarzwälder zog es nach England

In den Höfen und Werkstätten in St. Märgen seien die traditionellen Schwarzwälder Holzuhren gebaut worden, erzählte Dorweiler. Viele Schwarzwälder zog es früher ins Uhrenland, in die Fremde, wo sie mit ihren typischen Uhren von Tür zu Tür hausieren gingen und Handel trieben. Manche der Schwarzwald-Engländer hätten ein Vermögen gemacht.

In seinem Roman steckten nicht nur „jede Menge Verwicklungen“, sondern auch „sehr, sehr viel Recherchearbeit“, berichtete Dorweiler, der sich Uhrenmuseen angeschaut und originale Briefe des Uhrenhändlers Andreas Löffler, der nach Cambridge gegangen war, „als Quelle heranziehen“ konnte.

Fesselnd, packend, lebhaft, mit wandlungsfähiger Stimme und schauspielerischer Verve zog Dorweiler die Zuhörer mit den Passagen aus dem Roman in Bann. Wortgewaltig und bildhaft in der Erzählkraft geriet schon das Anfangskapitel, in dem der Pfarrer in St. Märgen predigt:

„Die Zeit hat keinen Anfang und kein Ende“ und auf dem Bauernhof der Familie Faller der jüngste Sohn geboren wird. Nach und nach lernte man die wichtigsten Personen kennen: den draufgängerischen, tüchtigen Johannes und seinen kleinen Bruder Ernst, einen verschlossenen Jungen, der sich als Uhrmacher-Genie und genialer Tüftler herausstellt.

Auftritt für Brüder aus Menzenschwand

Neben diesen fiktiven Brüdern spielen zwei reale historische Brüder aus Menzenschwand eine wichtige Rolle: Franz Xaver Winterhalter, der zum berühmtesten Fürstenmaler seiner Zeit wurde und alle wichtigen gekrönten Häupter porträtiert hat, und sein Bruder Hermann. Die beiden sind als Gäste von Queen Victoria am englischen Hof „ein- und ausgegangen“. So lässt Dorweiler in London die meisterlichen Maler und die Uhrmacher-Brüder aufeinander treffen, da sie eine spektakuläre Uhr als Geschenk für Ihre Majestät in Auftrag geben.

Dorweiler blendete am Schauplatz England auch zu der jungen Sophia, die als Dienstmädchen bei einer Lady das Geld für eine teure Behandlung ihrer sterbenskranken Mutter abarbeitet.

Sophia wird schließlich Kindermädchen im Buckingham Palast, wo sie die königlichen Sprösslinge betreut und erstmals der Queen, dem Prinzgemahl Albert und der strengen, kalten Baroness Lehzen begegnet – diese Szene las Dorweiler höchst spannungsreich. „Sie war klein von Gestalt, aber ihre Größe füllte den ganzen Raum aus“, beschreibt er Königin Victoria, die damals mächtigste Persönlichkeit der Welt.

Zur Auflockerung hatte Dorweiler ein Quiz mit Fragen rund um Queen Victoria vorbereitet. So kam heraus, dass auf der königlichen Tafel Sprudelwasser stand und der Leibkoch der Queen für sie Eis in der Waffel kreierte. Welche Abenteuer, Komplotte, Attentatsversuche und Schicksalsschläge noch auf seine Protagonisten warten, verriet Dorweiler aber nicht. Dafür konnten sich die Besucher mit Lesestoff eindecken und sich den neuen Roman vom Autor signieren lassen.