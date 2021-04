von Dora Schöls

Nach eineinhalb Jahren Vakanz hat die Stadt Rheinfelden nun wieder einen Gebäudemanager. Zum April hat der 54-jährige Bauingenieur Werner Wohner die Amtsleitung übernommen. Er will vor allem Prozesse optimieren und Standards schaffen. Oberbürgermeister Klaus Eberhardt freut sich, dass die Stelle besetzt werden konnte – sogar mit einem Rheinfelder.

„Was lange währt, wird endlich gut“, sagte Eberhardt bei der Vorstellung des neuen Amtsleiters vor der Presse. Seit Oktober 2019 hat die Stadt nach einem geeigneten Kandidaten gesucht – und wähnte sich schon erfolgreich, aber einer sprang im Dezember 2019 wieder ab. Auf die erneute Ausschreibung im September 2020 gab es dann elf Bewerbungen, zwei Bewerber stellten sich nichtöffentlich im Gemeinderat vor. „Und Werner Wohner hatte eindeutig die Nase vorn“, berichtet der Oberbürgermeister.

Denn der Bauingenieur bringe genug Erfahrung mit für das umfangreiche Aufgabenprofil, sagt Eberhardt. Dieses sei – neben dem Fachkräftemangel – auch ein Grund, warum es mit der Nachbesetzung so lange gedauert habe. „Die Aufgaben sind herausfordernd“, denn man müsse vieles im Blick behalten. Daher habe er sich Zeit lassen wollen mit der Entscheidung, so der OB.

Das Gebäudemanagement ist zuständig für die rund 140 Gebäude der Stadt. Dazu zählen unter anderem die Schulen und die städtischen Kitas, daneben etwa die Hallen, auch in den Ortsteilen. Der Amtsleiter müsse „jedes Gebäude kennen, seine Historie, seine Stärken und Schwächen“, so Eberhardt. Denn er ist für alle Baumaßnahmen und Sanierungen zuständig, muss die Kosten im Blick behalten, ebenso Förderungen und gesetzliche Vorgaben, außerdem Entscheidungen bei laufenden Projekten treffen.

Konkret heißt das etwa für die Schulen: Bei den anstehenden Sanierungen in den Schulgebäuden, von Toiletten, über Fluchtwege bis hin zur Installierung von WLAN und Whiteboards, muss Wohner Prioritäten erarbeiten und daraus einen sinnvollen Plan für die Maßnahmen entwickeln, die vor allem in den Ferien stattfinden sollen. „Architekten machen Vorschläge, bei denen der Amtsleiter dann gucken muss, wie er das Budget einhält.“ Beim neuen Gebäude für die Feuerwehr etwa habe sich das Amt gegen eine Klimaanlage in den Büros entschieden. „Da muss man die verschiedenen Belange miteinander abstimmen“, so Eberhardt.

Zudem hat Wohner die Verantwortung für die 22 Mitarbeitenden im Amt, das seit 2014 direkt dem OB unterstellt ist. Vorher seien die Aufgaben auf verschiedene Ämter verteilt gewesen, erklärt Eberhardt, das habe er bündeln wollen. Und das habe sich bewährt: „Beim Thema der Gebäudereinigung oder der Hallenvergabe zum Beispiel haben wir seitdem keinen Stress mehr.“ Auch sollte die Instandhaltung der Gebäude mehr Gewicht bekommen: Da bis 2010 „sehr wenig“ für die Gebäude investiert worden sei, gebe es einen großen Nachholbedarf.

Die Erfahrung

Werner Wohner hat bereits im Gebäudemanagement gearbeitet, allerdings in der Privatwirtschaft. In seinen 14 Jahren bei Evonik zum Beispiel habe er das Facility Management aufgebaut. Zuletzt hat er bei der Implenia AG in Basel gearbeitet. Ursprünglich stammt er aus Laufenburg, lebt aber seit 26 Jahren in Rheinfelden. Den Wechsel in die Verwaltung sieht er als „Herausforderung“: „Die vielen Aufgaben haben mich gereizt. Ich möchte meine Spuren hinterlassen.“ In der Industrie sei auch nicht alles einfach, auch dort müssten die Abteilungen um Geld kämpfen.

Die Pläne

Bei der Stadt will er „Prozesse professionalisieren, saubere Organisationsstrukturen schaffen und Standardisierungen einführen“. Außerdem will er die bestehenden Gebäude und deren Nutzung analysieren und schauen, ob die Stadt wirklich alle behalten sollte. Das Schützenhaus in Karsau etwa, ergänzt Eberhardt, könnte womöglich an den Schützenverein abgegeben werden. Als Schwerpunkte sieht Wohner neben Schulen und Kitas das neue Feuerwehrgerätehaus. „Da müssen wir die Kosten einhalten“, sagt er dazu. Dass die Stelle so lang nicht besetzt war, sieht der 54-Jährige auch als Chance: „Wir fangen einigermaßen neu an, aber die Grundlagen sind da.“ Das Amt sei personell „sehr gut aufgestellt“.

Der Klimamanager

Im Amt für Gebäudemanagement soll außerdem die seit Dezember vakante Stelle des Klimamanagers nachbesetzt werden. Das bestätigte Oberbürgermeister Klaus Eberhardt, nachdem es zunächst hieß, die Stelle solle bis auf Weiteres nicht wieder besetzt werden. „Der Klimaschutz wird uns weiter beschäftigen, aber es muss auch umsetzbar sein“, so der OB. Für Wohner ist die Abgrenzung zwischen seinen Aufgaben und denen des Klimamanagers „nicht schwierig“, er werde in den kommenden Wochen die jeweiligen Aufgaben präzisieren. Dann soll die Stelle ausgeschrieben werden.