Meinungen

Oberbürgermeister Klaus Eberhardt erklärte in der Aussprache, dass die Verwaltung die dritte Variante favorisiere, da schon viel Geld in die Schule gesteckt worden sei und dies „ein konsequenter Ansatz ist, die Bemühungen fortzusetzen“. Die Maßnahme hätte immer noch Priorität Eins und mit der Umsetzung solle begonnen werden, sobald es die städtischen Finanzen wieder zuließen. Ortschaftsrat Matthias Reiske (Freie Wähler) erklärte in einer fraktionsübergreifenden Stellungnahme, dass der Ortschaftsrat sich für die dritte Variante ausspricht. Der Ortschaftsrat fasste einstimmig den Grundsatzbeschluss, die Verwaltung zu beauftragen, die bisherige Halle durch einen Neubau zu ersetzen. Das Gremium forderte Gemeinderat und Verwaltung auf, einen entsprechenden Beschluss zu fassen und die nötigen Finanzmittel bereitzustellen.