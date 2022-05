von Verena Pichler

Im Netzwerk der Ukraine-Hilfe nimmt der Verein Rosinka eine wichtige Rolle ein. Im Kultur- und Bildungsverein treffen sich russischsprachige Menschen aus verschiedenen Nationen, die nun für die Geflüchteten Unterstützung bieten. In der zweiten Kriegswoche, als die ersten Flüchtlinge aus der Ukraine in Rheinfelden angekommen sind, haben sich Mitglieder und Lehrkräfte des Vereins entschlossen, Hilfe bei der Koordinierung, Unterbringung und Information zu leisten, erklären Eveniy Moroz und Svetlana Morozova vom Verein.

Svetlana Morozova. | Bild: Horatio Gollin

Für die Vereinsvorsitzende Morozova begann eine neue Phase der Flüchtlingsarbeit, als sie eine Familie aus Odessa bei sich aufnahm. Nach einiger Zeit sei es der Familie gelungen, auf Schloss Beuggen eine Wohnung zu finden. Die Schlossbesitzer stellten Wohnungen zur Verfügung. Morozova, ihre Söhne sowie der gebürtige Ukrainer Wladislaw Golman, der seit mehr als 20 Jahren in Steinen lebt und arbeitet, übernahmen fortan die Übersetzung und weitere Hilfestellungen für die Familien auf Beuggen – Svetlanas Morozovas Telefonnummer machte schnell die Runde und sei sogar bis in die Ukraine gelangt, schildert sie. Am 9. April hätten sich zwei Familien vom Fluss Dnjepr – dieser durchfließt Russland, Belarus und die Ukraine – bei Morozova gemeldet, nachdem sie ihre Nummer von einem der Gäste von Schloss Beuggen erhalten hatten.

Der Verein Der Verein Rosinka ist im Kreis Lörrach als russische Schule bekannt. Seit 13 Jahren unterrichtet der Verein Russisch als Fremdsprache und Russisch als zweite Muttersprache. „Zu uns kommen Kinder, deren Eltern aus den Ländern der ehemaligen UdSSR stammten und deren Muttersprache oder zweite Sprache Russisch ist“, sagt die Vorsitzende Svetlana Morozova. Zum Angebot des Vereins gehören neben Sprachunterricht aber auch kulturelle Aktivitäten wie Tanzen oder Malen. Der Krieg in der Ukraine habe die Vereinsmitglieder unmittelbar betroffen, schildert Svetlana Morozova, denn einige Eltern und auch Lehrer stammen aus dem Land und haben dort nahe Verwandte. „Sie waren die ersten, die ankommende Familien mit ukrainischer Herkunft empfingen, und bald begannen auch andere Mitglieder, ihre Hilfe anzubieten.“ Weitere Infos: www.club-rosinka.com

Am 12. April gelang den Familien die Abreise aus der Ukraine, einige Tage später kamen die drei Frauen und vier Kinder in Rheinfelden an. Während der gesamten Flucht seien sie von Morozova geleitet worden. Auf dem Rührberg hätten sie dann eine Unterkunft gefunden. Gleich am nächsten Tag sei von dort ein Anruf gekommen. Eines der Kinder habe so hoch Fieber gehabt, dass es ins Krankenhaus musste. Rosinka-Lehrer Liubov Usikova kam als Übersetzer mit und half auch in den Tagen danach. „Es gibt Dutzende solcher Geschichten“, sagt Morozova. Viele Chats seien eingerichtet worden, um Flüchtlingen zu helfen. „Aber es gibt immer noch nicht genug Übersetzer und die Flüchtlinge wissen oft nicht, an wen sie sich wenden sollen“, so ist Svetlana Morozovas Eindruck.

Kinder und Jugendliche seien von der Situation besonders schwer getroffen, schildern Eveniy Moroz und Svetlana Morozova. Der Verein habe gleich nach deren Ankunft 20 Kinder aus der Ukraine in den Unterricht aufgenommen. Kinder von fünf bis 17 Jahren lernen in Gruppen Russisch, Malen, Tanzen und mehr. Eine der Zeichengruppen wurde kostenlos von Julia Philips, einer in Rheinfelden bekannten Künstlerin und Kinderbuchautorin, angeboten. Beim Übersetzen im Unterricht hilft ihr Morozovas jüngster Sohn, Ivan Morosov. Für Teenager aus der Ukraine organisierte Rosinka sportliche Aktivitäten. Durch die Geflüchteten entstanden aber auch neue Gruppen: So wurde Larionov Mykola aus Odessa neuer Schachlehrer und das Ballett für Mädchen wird von Marina Khidiakova, Lehrerin der Kharkov Choreographic School, unterrichtet.

Mit der Hilfe von Marek Rabe, IT-Spezialist aus der Schweiz, Svetlana Morozova und Sozialarbeiterin Slavica Stojenovic gelang es, einigen Schulkindern Laptops für den Unterricht zu besorgen. Rabe hat sie zur Verfügung gestellt. „In der Regel handelt es sich dabei um durchaus brauchbare Computer, die Firmen gerne verschenken“, so Morozova. Rabe habe die Laptops nach Beuggen gebracht, wo eine Geflüchtete aus der Ukraine, Natalia Larionova, das Betriebssystem auf Russisch oder Ukrainisch neu installiert. Larionova ist Informatiklehrerin und unterrichtet von Beuggen aus online in ihrer Heimatschule in Odessa. Für Rosinka ist es selbstverständlich, zu helfen. Denn gerade die koordinierte Unterstützung, auch im Zusammenspiel mit der Stadtverwaltung und anderen Organisationen, sei angesichts der wachsenden Zahl von Geflüchteten so wichtig.