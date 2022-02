von Heinz Vollmar

„Der Stadtteilbeirat fühlt sich derzeit in seiner Rolle nicht sehr wohl.“ Mit diesen Worten beendete Jürgen Maulbetsch, Sprecher des Beirats Kernstadt, am Dienstag ein Online-Treffen, das einmal mehr zahlreiche Brennpunkte in der Kernstadt aufzeigte. Kritisch bemerkte der Kernstadtbeirat, dass Anfragen an die Verwaltung teilweise unvollständig oder gar nicht beantwortet würden.

Einer der Schwerpunkte des Treffens war die Lagerung von Erdaushub auf einem von den Stadtwerken gepachteten Areal an der Güterstraße. Dort wird Erdaushub zwischengelagert, der von Bauarbeiten zur Nahwärmeversorgung in der Werderstraße stammt. Das Material soll dort auf Schadstoffe beprobt werden, um danach an einem bisher unbekannten Ort entsorgt werden.

Wie Franz Hierholzer von der Firma Dreher+Dreher, die mit den Arbeiten für die Nahwärmeversorgung betraut ist, auf Anfrage mitteilte, kann das Material aufgrund seiner Lehmhaltigkeit in der Werderstraße nicht mehr verfüllt werden. Harsche Kritik am Zwischenlager äußerte in der Online-Sitzung Petra Kaluschke, unmittelbare Anwohnerin an der Güterstraße/Ecke Schillerstraße.

Belästigung durch Lärm

Sie leidet nach eigenen Angaben seit Jahren unter dem Lärm der an- und abfahrenden Lastwagen und unter den Pieptönen der rückwärtsfahrenden Baumaschinen auf dem gegenüberliegenden Gelände, wo der Erdaushub abgelagert wird. Nach ihren Informationen handelt es sich dort um ein „eingeschränktes Gewerbegebiet“, das jedoch keinerlei Beeinträchtigungen für die Bevölkerung zur Folge haben dürfte.

Seit 2018 wurde auf dem Gelände auch Aushub für den Bau des Hochrheincenters zwischengelagert. Das Problem interessiere weder das Landratsamt noch die Baurechtsbehörde, klagt Kaluschke. Entsprechende Schreiben seien bisher unbeantwortet geblieben.

Ähnliche Probleme in der Römestraße

Sprecher Jürgen Maulbetsch erinnerte noch einmal an die gleiche Problematik der Zwischenlagerung von Erdaushub an der Römerstraße. Auch dort habe man bislang von der Stadt keine Antwort darauf erhalten, welche rechtlichen Mittel die Anlieger haben, um gegen die Lärm- und Staubemissionen vorzugehen. Kritisch gefragt wurde im Stadtteilbeirat auch, ob und wie intensiv überhaupt die Erde schließlich beprobt wird und wohin diese nach der Beprobung letztendlich entsorgt wird.

Beiratsmitglied Dorothee Rottmann fügte an, man gewinne zusehends den Eindruck, dass die Stadt entsprechende Anfragen als lästig empfinde. Sie bezog sich dabei, wie auch Beiratsmitglied Heidi Weiß, auf die laufenden Baumaßnahmen in der Schillerstraße Nr. 1, wo auf einem Grundstück ein Mehrfamilienhaus nach mehrmaligem Besitzerwechsel gebaut werden soll. Das Grundstück liegt unmittelbar gegenüber der Lagerstätte für den Erdaushub an der Güterstraße und sorgt für zusätzliche Lärm- und Schmutzemissionen. Das Projekt werfe jedoch vor allem Fragen der Gestaltung des Stadtbildes auf.

Lob für den Ordnungsamtsleiter

Lobende Worte fand Heidi Weiß indes für den Leiter des Ordnungsamtes, Dominic Rago. Dieser habe umgehend dafür gesorgt, dass die Baustelle in der Schillerstraße Nr. 1 gesichert wurde, was vor allem aus Verkehrssicherheitsgründen notwendig gewesen sei. Kritisch bemerkte aber auch sie das Vorgehen auf der Baustelle selbst, wo quasi über Nacht Bäume gefällt und weitere Vorbereitungen für einen Neubau getroffen wurden.

Sie bezeichnete das entsprechende Vorgehen und das Prozedere um die Bebauung wie auch die Probleme, die mit dem mehrmaligen Wechsel der Investoren in der Schillerstraße einhergingen, als Schande für Rheinfelden im Jahr des 100. Stadtjubiläums.