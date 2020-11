von Petra Wunderle

Den Wald als Naherholungsraum haben besonders im Corona-Jahr viele Menschen für sich entdeckt. Manchmal führen die Wege aber durch Privatwald, was Probleme bringen kann, wie das Beispiel Jungholzweg in Adelhausen zeigt. „Wir müssen einen Weg finden, dass der Jungholzweg im nächsten Jahr gut befahrbar ist. Ich habe Bedenken, wenn auf dem Weg ein Radfahrer stürzt“, so Ortsvorsteherin Silvia Rütschle in der Sitzung des Ortschaftsrats. „Die Wegeunterhaltung ist dort nicht optimal“, stimmte Revierförster Gerd Fricker zu. Der Wald, durch den der Jungholzweg führt, ist ein Privatwald und der Jungholzweg ein ausgewiesener Weg.

Die rechtliche Situation

Fricker erläuterte die Situation: Rechtlich gesehen gehört der Weg immer demjenigen, über dessen Grund- beziehungsweise Waldstück er führt. Dieses Adelhausener Waldstück ist ausschließlich in privaten Händen. Entlang des gesamten Weges führt eine Wasserleitung, die von der Hohen Flum her kommt. Aktuell kann das Wasser nicht abfließen; deshalb sollte der Jungholzweg in ein Dachprofil gebracht werden.

Außerdem merkte Gerd Fricker an: „Die Bäume stehen zu nah am Weg, an vielen Stellen ist es zu eng.“ Langholzfahrzeuge hätten große Schwierigkeiten durchzufahren. „Ich werde jetzt die Bäume markieren die weg müssen“, kündigte er an. Aber ich kann die Waldbesitzer nicht dazu zwingen, diese Bäume wegzumachen und zahlen muss keiner.“

Der Jungholzweg existiert schon sehr lange, vor Jahren wurde er zum Radweg erklärt. Er wird zur Naherholung genutzt, viele Spaziergänger und Radfahrer sind in dem Wald anzutreffen. Dazu weiß Gabi Kuder aus eigener Anschauung, dass insbesondere in diesem Corona-Sommer sehr viele Freizeitsportler den Weg frequentierten: „Und es werden immer mehr Fahrradfahrer, es ist so wichtig, dass etwas gemacht wird“, forderte Kuder. Hansjörg Kähny ergänzte: „Grundsätzlich hat der Wald eine wichtige Funktion und da ist es doch wichtig, dass alles in Ordnung ist.“

Frage nach der Finanzierung

Revierförster Gerd Fricker stellte die Frage in den Raum, wer das bezahlen soll. In der Ortschaftsratssitzung konnte niemand diese Frage beantworten. Die Ortschaftsräte Aribert Gerbode und Christian Gerwig brachten die Einnahmen aus der Jagdpacht ins Spiel. Dazu die Antwort von Gerd Fricker: „Geld aus der Jagdpacht für die Wege im Privatwald einsetzen, das müsst ihr mit der Politik diskutieren.“