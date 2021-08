von Horatio Gollin

Der äußeren Renovierung der Adelbergkirche soll die innere folgen. Der ehrenamtliche Priester und Künstler Peter Klein aus Schwaningen stellte nach dem Gottesdienst seinen Entwurf vor. Da Rheinfelden an einem Pilgerweg nach Santiago de Compostela liegt, soll die Adelbergkirche unter das Patronat des Heiligen Jakob gestellt werden. Am Festtag des Apostels Jakobus des Älteren feierte die altkatholische Gemeinde eine Eucharistiefeier. Pfarrer Armin Strenzl bedauerte sehr, dass Mesner Werner Nuss aus gesundheitlichen Gründen nicht teilnehmen konnte, der sich sehr um die äußere Renovierung der Kirche verdient gemacht hatte.

Dem Entwurf Kleins diente der Heilige Jakob als Leitmotiv. Die Kirche sei die zentrale Versammlungsstätte der Gläubigen, daher sei ihre schöne Ausgestaltung wichtig. „Auch der Raum baut an unserer Seele“, meinte Klein. Änderungen der liturgischen Auffassung machten eine sakrale Neugestaltung nötig. Strenzl erklärte, dass die Stufen verschwinden und über dem denkmalgeschützten Mosaikboden ein Boden eingezogen werden soll, der von der Stufe am Gebäudeende zur Tür mit flacher Neigung abfallen soll, sodass die Kirche rollstuhlgerecht wird. Die kleine Sakristei soll auf die Empore umziehen, sodass dieser Raum dem Kirchenraum zufällt.

Die neue Sitzordnung

Klein will den Raum öffnen, indem der Altar mittig platziert und die denkmalgeschützten Kirchenbänke an drei Wänden angeordnet werden. Bei Bedarf kann davor eine Reihe aus Stühlen gestellt werden. Am Gebäudeende sollen Ambo, Taufstein und Osterleuchter mit eingebautem Tabernakel aufgestellt werden. Die ungenutzte Kanzel muss aus Denkmalschutzgründen bleiben. Den Sitzplatz für den Priester ordnet Klein mitten unter den Gläubigen an.

Die Materialien

Altar, Priestersitz und Ambo möchte Klein aus afrikanischem Eisenholz fertigen, das er im Basler Hafen entdeckt hat, und als obere Fläche eine hellere Holzplatte befestigen. Ein Kreuz fertigte er aus Eichendielen einer Futterkrippe. Daneben soll eine Figur des Heiligen Jakob angebracht werden, die er aus Ebenholz gefertigt hat und die auf Eichenholz vom Rhein angebracht ist. Die Gemeinde muss Kleins Entwurf annehmen. Unter den Besuchern fand seine Idee Anklang. Kritisch kommentiert wurde, dass die Kanzel nicht entfernt werden kann, denn sie verdeckt teilweise ein Fenster. Strenzl meinte, darüber solle mit der Denkmalschutzbehörde gesprochen werden. Andere schlugen vor, auch die Decke oder die Wände farblich oder mit anderem Material besser zu akzentuieren. Strenzl meinte, das sei eine Kostenfrage.

Der Zeitplan

Auch für die Heizung unter den Bänken brauche es eine neue Lösung und es werde ein neues Beleuchtungskonzept geben. Strenzl hoffte, dass am Jakobustag in zwei Jahren die Kirche fertiggestellt sei, spätestens in drei Jahren, wenn die Adelbergkirche ihr 125-jähriges Bestehen feiert.