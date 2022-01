von Boris Burkhardt

Eigentlich hatten sich die 25-jährige Hertenerin Yasmin Gentner und ihre Freunde auf „Ruinegeischter“ geeinigt: das Häs mit schwarzem Fell und Holzlarve mit dem Gesicht eines Gespensts. Die Ruine Hertenberg oberhalb des Markhofs hätte ihrer neuen Clique den nötigen lokalen Bezug gegeben.

Zwei Cliquen liegen brach

Aber die Hertener Narrenvögtin Nadine Weber habe ihr schnell klargemacht, dass es in Herten keinen Platz für eine weitere Fasnachtsclique gebe, berichtet Gentner. „Sie sagte mir, die Narrenzunft Rheinfelden würde keine weiteren Gruppierungen aufnehmen – zumal es in Herten zwei Cliquen gebe, die brachlägen.“

Die 2009 gegründeten und schon wieder aufgelösten Burgwächter seien für sie nicht in Frage gekommen. Für die Alemanne hingegen, eine wesentlich ältere Clique, die seit 2011 nicht mehr aktiv ist, konnte sich Gentner erwärmen und ihre Freunde überzeugen.

Gentner wuchs bis zum siebten Lebensjahr in Grenzach auf. Vater Klaus und Halbbruder Ralf waren aber schon immer in der Wyhlener Fasnacht aktiv, Klaus inzwischen als Ehrenmitglied der Waggis-Clique, Ralf als Narrenmeister der Roli Dudel. Yasmin Gentner war mit ihrer Mutter mit den Gipshüüsler unterwegs; seit 2005 wohnt sie in Herten und feiert dort mit dem Musikverein Fasnacht.

So sehen die Alemannen aus

Die Alemanne waren ihr deshalb keine Unbekannten: Die Frauen trugen in verschiedenen Kombinationen ein- oder zweiteilige Kleider aus Leinen in Weiß und Bordeauxrot, verziert mit gestickten keltisch-germanisch inspirierten Ornamenten, die Männer entsprechend Hemden mit Hosen, beide Geschlechter dazu einen Umhang, der durch keltische Rundbroschen gehalten wurde.

Die Holzmasken in kubistisch anmutender Form und den Erdfarben Gelb, Orange und Braun sahen denen des Ahnennests Nollingen zum Verwechseln ähnlich. „Die Kostüme lagerten im Narrendomizil in der alten Scheffelschule. Wir mussten sie nur anprobieren“, erzählt Gentner.

Noch im Herbst 2020 wurden die „Alemanne Herte“ als eingetragener Verein wieder gegründet; die offizielle Gründungsversammlung fand im Frühsommer 2021 nach dem Lockdown statt. Gentner erklärte sich bereit, das Amt der Vorsitzenden zu übernehmen, wenn die letzte Vorsitzende, Sabine Weibel, die sie persönlich kannte, sie unterstütze. Weibel erklärte sich bereit, im Hintergrund als Passivmitglied mitzuwirken.

Bisher eine kleine Gruppe

Die Clique und ihr Vorstand haben bisher nur Minimalgröße: Vize-Vorsitzender und Kassierer ist Tobias Hönig, Schriftführerin Bernadette Stalder. Christoph Heinrich und Maria Hugenschmidt sind weitere Aktivmitglieder, Sabine Weibel und Gentners Lebensgefährte Lukas Christen Passivmitglieder. Je ein Mitglied hat Fasnachtserfahrung bei den Schwörstädter Schnecken beziehungsweise der Narrenzunft Waldshut; andere wie Hugenschmidt waren bisher eher „Fasnachtsgegner“.

Fasnacht konnten die neuen Alemanne bisher freilich nicht feiern: „Ich hatte im vergangenen Herbst sehr große Hoffnung, dass wenigstens der Schmutzige Dunnschtig und der Brauchtumsabend mit 2G+ würden stattfinden können“, sagt Gentner. Die Clique traf sich zu einer Weihnachtsfeier und ein paar Vorstandssitzungen; die Freunde und Arbeitskollegen sehen sich aber auch sonst regelmäßig.

„Die anderen Hertener Cliquen waren sehr erfreut und beglückt über die Wiederbelebung der Alemanne“, berichtet Gentner. Trotz der eingeschworenen Gruppe sind die Alemanne auf der Suche nach weiteren Mitgliedern, um eine typische Familienclique aufzubauen. Wenn es dann hoffentlich 2023 wieder losgeht, wollen die Alemanne nicht nur in Herten Fasnacht feiern, sondern mit dem Narrennest auch auf auswärtige Umzüge fahren: „Deswegen wollten wir unbedingt ins Narrennest aufgenommen werden“, sagt Gentner mit einem Quäntchen Euphorie in diesen gerade auch für Narren so frustrierenden Zeiten.