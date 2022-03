von Verena Pichler

Rheinfelden – Der im Juni 2021 gegründete Gesamtelternbeirat (GEB) aller Kindertageseinrichtungen in der Stadt hat fortan ein Recht auf Anhörung und Information in den städtischen Gremien, wenn wichtige Entscheidungen anstehen, welche die Kitas betreffen. Dies hat der Sozialausschuss unlängst beschlossen.

Für den Beirat ist das ein wichtiger Schritt, um seiner Arbeit noch besser nachgehen zu können. Vorsitzende Elisabeth Petersen schilderte in der jüngsten Sitzung die Beweggründe, einen solchen Beirat ins Leben zu rufen und zog eine erste Bilanz.

Rheinfelden Die Kita-Plätze in Rheinfelden werden künftig nach einem Punktesystem vergeben Das könnte Sie auch interessieren

Der Stein, der den Beirat ins Rollen brachte, war die Diskussion um die Erhöhung der Kindergartengebühren, welche viele Eltern als unangemessen und für zu drastisch empfanden. Die Gebührenberechnung wurde daraufhin angepasst. „Das sehen wir als positives Signal“, so Petersen. Der große Mehrwert des Beirats sei, dass man sich nun Einrichtungsübergreifend austauschen könne.

Viele Kooperationen

Das habe sich gerade in der Corona-Krise bewährt: So hätten sich Eltern als Testpersonen zertifizieren lassen, auch wurde die Teststrategie innerhalb der verschiedenen Kitas harmonisiert. Auch für die Inklusion in Kitas setzt sich der Beirat ein und kooperiert dazu mit der Elterninitiative Löwenstark, wobei das LÖ für den Landkreis steht. Ein weiteres Angebot ist ein Online-Gebührenrechner, der für Transparenz sorge.

Rheinfelden In Rheinfelden fehlen 126 Betreuungsplätze. So sollen neue geschaffen werden Das könnte Sie auch interessieren

Elisabeth Peters nutzte die Sitzung des Sozialausschusses aber auch, um auf Probleme hinzuweisen. „Unsere Kitas bleiben weit hinter dem Soll und können nicht allen Kindern Betreuungsplätze anbieten.“ Daher sei es das Anliegen des Gesamtelternbeirats, Informationen aus den politischen Gremien zu erhalten, aber auch Anregungen vorzubringen. Man verstehe sich als Bindeglied zwischen den Kitas und der Stadt, aber auch als Sprachrohr. Oberbürgermeister Klaus Eberhardt versicherte, dass Themen, welche die Kitas betreffen, in der Verwaltung einen sehr hohen Stellenwert hätten.

Positive Rückmeldung zur Arbeit

Aus dem Ausschuss gab es positive Rückmeldung zur Arbeit der Eltern. Eveline Klein hielt für die SPD fest, dass sie froh sei, in Rheinfelden nun ein solches Instrument zu haben. Christiane Poppe (Sören) sagte, dass der Gesamtelternbeirat ein Gewinn sei, weil man so einen konkreten Ansprechpartner habe. Elif Ünal (Grüne) erhofft sich durch den Beirat auch Synergieeffekte.

Rheinfelden Kita-Gebühren stoßen weiterhin auf Kritik Das könnte Sie auch interessieren

Der Gesamtelternbeirat wird sich in diesem Jahr mit verschiedenen Themen beschäftigen, unter anderem ist er auch an der Planung des Kita-Tags im Mai beteiligt, der im Rahmen der 100-Jahr-Feier stattfindet. Zudem will er sich weiter für Gebührentransparenz einsetzen, aber auch den Fachkräftemangel und die Inklusion von Kindern mit Behinderung hat er sich auf die Agenda gesetzt. Hier soll eine erste Ist-Analyse zeigen, wie es um die Betreuungskapazitäten bestellt ist.

Kontakt zum Gesamtelternbeirat ist per E-Mail möglich (GEB.KITA.Rheinfelden@gmx.de). Informationen gibt es im Internet (GEB-KITA-Rheinfelden.de).