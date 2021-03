von Dora Schöls

Die Beteiligung der Jugend klappt in Rheinfelden ganz gut, selbst in Corona-Zeiten – sie hat aber noch Luft nach oben. Das war nach der Sitzung im Sozialausschuss nun auch der Tenor im Gemeinderat, wo das Jugendreferat eine Bilanz der Jahre 2019 und 2020 vorstellte. Das Gremium hat zudem auf Anregung des Jugendreferats eine Arbeitsgruppe für die Jugendbeteiligung gegründet. Mittelfristig soll aber ein Jugendparlament das Ziel bleiben, befand der Gemeinderat.

Die Angebote des Jugendreferats

Achterrat, „Politik und Pizza“, SMV-Forum, Jugendgespräche: Das Jugendreferat kann aus den vergangenen zwei Jahren viel vorzeigen. Es geht aber noch mehr, sagte Referatsleiter Andreas Kramer. Einen Überblick über einzelne laufende Projekte gab Jugendreferent Lars Lucas. Beim Skatepark in Warmbach beispielsweise, der von Jugendlichen immer wieder als unsicher und unattraktiv kritisiert wird, solle es in diesem Jahr eine Standortevaluierung geben. „Das ist super, aber es ist wichtig, dass wir dabei auch junge Menschen einbinden“, betonte Lucas.

Jugendliche ernst nehmen

Vor allem müsse Jugendbeteiligung alltagsnah und vielfältig sein – und die Jugendlichen müssten sehen, dass sich durch ihr Zutun tatsächlich etwas bewegt, sagte Kramer. „Das Thema Nummer eins: Die Jugendlichen wollen ernst genommen werden“, so Kramer. Um das zu stärken, schlug das Jugendreferat eine Arbeitsgruppe vor, in der sich Jugendliche regelmäßig mit Gemeinderatsmitgliedern austauschen. Der Gruppe sollen acht bis zehn Jugendliche angehören, außerdem vier Gemeinderäte, jeweils plus Stellvertretung, und ein Vertreter der Schulleitungen, dazu Mitarbeitende aus dem Jugendreferat und dem Hauptamt.

Kritikpunkte

Die Arbeitsgruppe soll den Ideen der Jugend mehr Wertschätzung und Aufmerksamkeit bringen. Die Gemeinderäte zeigten sich offen dafür, allerdings nicht uneingeschränkt. Vor allem die Idee, erneut ein Jugendparlament (Jupa) zu gründen, was die Grünen 2019 beantragt hatten, wollten viele weiterverfolgen. „Meine erste Reaktion war: Oh toll“, sagte etwa Inge Thoma (CDU). „Meine zweite Reaktion war: Schon wieder ein Arbeitskreis.“ Sie werde zustimmen, aber man solle dann nach der Gründung zeitnah analysieren, wie sinnvoll die Arbeitsgruppe ist. „Langfristig wollen wir ein Jugendparlament.“

Vorsitzende hat bereits viel Arbeit

Auch Heiner Lohmann hielt für die Grünen an einem Jupa fest: „Das hat einen hohen Stellenwert.“ Dem sprang Gustav Fischer (SPD) bei: „Nur im Jupa, wo die Jugendlichen keine Betreuung haben, werden sie dazu erzogen, zu sagen, was sie denken.“ Die beiden Räte kritisierten darüber hinaus, dass Bürgermeisterin Diana Stöcker den Vorsitz der Arbeitsgruppe übernehmen will: Sie habe bereits mehr als genug Aufgaben. Auf Nachfrage dieser Zeitung erwiderte Stöcker, die Jugendbeteiligung sei für sie eine „Herzensangelegenheit“. Daher übernehme sie gerne den Vorsitz der Arbeitsgruppe, „trotz meiner hohen Arbeitsbelastung, aber auch wohl wissend, dass die Inhalte und der Ablauf vom Jugendreferat sehr gut vorbereitet sein werden.“

Lob

Elke Streit (SPD) hingegen begrüßte die Arbeitsgruppe: „Ein Jugendparlament sehen wir nicht, über die Alternativen werden die Jugendlichen besser erreicht.“ Streit regte zudem eine eigene Internetseite für den Achterrat an. Auch Rita Rübsam (Freie Wähler) fand die Arbeitsgruppe sinnvoll, sofern Jugendliche dann auch längerfristig darin mitarbeiten. Das letzte Jugendparlament, das es in Rheinfelden von 1995 an gab, scheiterte 2017 an mangelndem Interesse der Jugendlichen selbst.

Die Schwierigkeiten

„Wir haben nie gesagt, dass wir kein Jupa wollen“, erwiderte Kramer. Aber das sei nicht so einfach: „Wir müssen erst mal die jungen Menschen finden, die das in die Hand nehmen.“ Und Jugendliche seien heute nicht mehr so aktiv. Stattdessen setzt das Jugendreferat auf einen Partizipationsmix: Achterrat und SMV-Forum in Kooperation mit den Schulen, dazu ein neues Forum Jugend, ein offenes, moderiertes Treffen einmal im Monat – und eben die Arbeitsgruppe.

Die Abstimmung Schließlich stimmte der Gemeinderat einstimmig für die Einrichtung der Arbeitsgruppe „Jugendbeteiligung“ – mit dem Zusatz, dass diese nach einem Jahr evaluiert wird und dass mittelfristig, also in den kommenden Jahren, wieder ein Jugendparlament eingerichtet werden soll.

Mittelfristig könne das Ziel nur ein Parlament sein, befand abschließend auch Oberbürgermeister Klaus Eberhardt: „So lernt man Demokratie.“ Der Achterrat sei ein „wunderbares Gremium“, aber nur eine Momentaufnahme, weil natürlich jedes Jahr neue Achtklässler teilnehmen. „Es ist schwer, in einem Jahr Begeisterung für den politischen Betrieb zu wecken.“