von Dora Schöls

Zwei Gegenstimmen, sieben Enthaltungen – der Gemeinderat hat sich die Entscheidung über den Anbau an die Fridolinhalle in Degerfelden nicht leicht gemacht. Letztlich hat er die Rohbauarbeiten vergeben – „mit Bauchschmerzen“, wie Heiner Lohmann (Grüne) sagte. Angesichts der drohenden Millionenbaustelle an der Güterstraße hatte der Bau- und Umweltausschuss angeregt, den Anbau zu überdenken. Die Verwaltung hatte geprüft, wie teuer eine Abkehr für die Stadt wäre. Bei einer Aufhebung der Ausschreibung ohne Grund müsste die Stadt zehn bis 15 Prozent der Angebotssumme als Entschädigung zahlen, so OB Eberhardt. Einen Grund zu finden, falle schwer: „Es gibt einen Baubeschluss, der Anbau ist im Haushalt eingeplant.“ Eine Verschiebung würde einen Verlust von knapp 200.000 Euro mit sich bringen, einiges sei bezahlt.

Rheinfelden Anlaufschwierigkeiten bei der Ausschreibung für die Fridolinhalle in Degerfelden Das könnte Sie auch interessieren

Die CDU wolle am Anbau festhalten, so Paul Renz, aus finanziellen Gründen, aber auch, „weil sonst politische Glaubwürdigkeit auf der Strecke bleibt“. Der Baubeschluss hätte nicht gefasst werden sollen, fand Rainer Vierbaum (CDU): „Die finanzielle Lage war absehbar.“ Karin Paulsen-Zenke tat sich schwer, vor allem angesichts der Baustelle in der Güterstraße, trotzdem stimmte die SPD zu. Ebenso die Grünen, Lohmann sagte jedoch, man tue Degerfelden einen „schlechten Gefallen, weil wir nicht wissen, wie wir das finanziell darstellen sollen“. Benno Mülhaupt (FDP) sprach sich gegen den Anbau aus, die Priorität solle auf Schulen und Kitas liegen. Ewald Lützelschwab (FW) sagte, dass die Bevölkerung schon lange auf den Anbau warte. Felix Rogge (Linke) fand, man solle bei der Kultur nicht sparen.