von Petra Wunderle

Rudolf Kähny feiert am heutigen Samstag seinen 80. Geburtstag während einer Badekur mit seiner Ehefrau Angela. Der frühere Ortsvorsteher von Adelhausen genießt längst seinen wohlverdienten Ruhestand. Für den waschechten Adelhausener war es selbstverständlich, sich für die Gemeinde, für die Belange der Menschen auf dem Dinkelberg einzusetzen. Sein Name steht für Kontinuität in jahrelanger politischer Arbeit.

Gelernter Landwirt

Verlässlich, sachlich und ehrlich widmete er sich seinem Hauptthema, der Landwirtschaft und dem damit verbundenen Erhalt und Ausbau des Feld- und Wegebaues. Auch die Schönheit und Attraktivität seiner Gemeinde auf dem Dinkelberg liegen dem gelernten Landwirt sehr am Herzen. So hat er oft selbst oder mit dem Gemeindearbeiter Hand angelegt, wenn es um handwerkliche Arbeiten ging. Ein großes Beispiel dafür ist das Rathaus, da griff er einst zu Pinsel und Farbtopf, ist auf das Gerüst gestiegen und hat dem Bau einen frischen Anstrich verpasst. Rudi Kähny reist gerne in der Welt herum, nichtsdestotrotz ist er auch sehr heimatverbunden. Als er aus der Schule kam, lernte er den Beruf des Landwirts. Er war gerade einmal 15 Jahre alt, als er sich ein Jahr lang, dem sogenannten Fremdenjahr, auf ein landwirtschaftliches Anwesen am Bodensee begab. Den Hof seiner Eltern hat er übernommen und längst an seinen Sohn weitergegeben.

Stationen seiner Laufbahn

Neben der Landwirtschaft arbeitete Kähny als Kraftfahrer und Müllfahrer bei der Stadt Rheinfelden und der Gemeinde Grenzach-Wyhlen. In den 1980er Jahren wählten ihn die Adelhausener als Mitglied der Freien Wähler in den Ortschaftsrat. Von 1995 bis 2010 wurde der Kommunalpolitiker zum Ortsvorsteher bestimmt, um die Geschicke seines Dorfes zu leiten.

Aktiv in Vereinen

Auch die Vereine lagen ihm stets am Herzen: Kähny war aktiver Feuerwehrmann, die Ehrenmitgliedschaft haben ihm auch der örtliche Musikverein und der TuS verliehen. Drei Jahrzehnte lang hat der Jubilar wertvolle Arbeit beim Ortsviehversicherungsverein geleistet und beim Männerchor in Eichsel hat er gerne mitgesungen.

Aus gesundheitlichen Gründen – Rudolf Kähny hatte mehrere schwere Operationen – sind jetzt nur noch kleine Reisen, Radfahren, Kartenspielen und in den wohltuenden Thermen schwimmen seine Hobbys. Nicht zu vergessen die schönen Fahrten mit der Ape-Vespa-Piaggio.