von Verena Pichler

Eine ambivalente Stimmung nimmt Rolf Brugger wahr, wenn er mit Rheinfeldern über das Stadtjubiläum im kommenden Jahr spricht. „Die einen freuen sich, dass wieder etwas stattfindet, die anderen sagen: ‚Wie könnt ihr jetzt nur?‘“, so der Vorsitzende des Fördervereins mit Blick auf die 100-Jahr-Feier.

Klein kriegen lassen sich Brugger und sein Stellvertreter, Gustav Fischer, davon aber nicht. Im Gegenteil: Beide zeigen sich optimistisch, dass der Förderverein bis zum Jubiläum genug Spenden gesammelt hat, um 2022 viele Projekte zu finanzieren, die das von der Stadt geplante Programm abrunden.

Die Stadt Rheinfelden sieht sich aufgrund der finanziellen Situation nicht in der Lage, viele Eigenmittel für das Jubiläumsprogramm aufzuwenden. Deshalb hat sich ein Förderverein gegründet, mit dem Ziel, in der Stadt ansässige Unternehmen, aber auch Bürger zum Spenden zu bewegen. „Und obwohl die Industrie oder auch große Ketten bei uns nicht mitmachen, ist schon jetzt ein ordentlicher Betrag zusammengekommen“, freut sich Brugger.

Ende September, so das Ziel, muss ungefähr klar sein, wie viel Geld zusammengekommen ist, um in die Feinplanung der Projekte zu gehen. „Wir haben einige maßgebliche, markante Spenden erhalten, die von kleineren Beträgen ergänzt werden“, so Brugger. Und so zeigt die Spendenuhr auf der Internetseite des Vereins mit Stand Mittwoch bereits 73.000 Euro, aufgelistet sind auf der Homepage auch die Spender. Außerdem gibt es Impressionen zur Stadtgeschichte mit vielen Bildern, etwa zur Industrie oder zur Entwicklung der Innenstadt.

„Uns ist wichtig, dass zum Jubiläum etwas aus der Bürgerschaft kommt“, betont Fischer. Als Schwerpunkte sieht der Verein je einen Anlass mit Musik beziehungsweise Kultur, aus dem Sport und einen gesellschaftlichen. „Wir müssen jetzt das Feld abstecken“, ergänzt Brugger. Alle vier Wochen gebe es daher einen Jour fixe mit der Lenkungsgruppe der Stadt. „Da stimmen wir uns ab“, erklärt Fischer.

Weitere Informationen im Internet:

www.100-jahre-rheinfelden.de