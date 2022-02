von Horatio Gollin

Der Gemeinderat hat den Fahrplan für die Bürgermeisterwahl festgelegt und der Neuordnung der Zuständigkeitsbereiche von Oberbürgermeister und Beigeordnetem zugestimmt. Die Grünen ziehen ihren Antrag auf Verweis des Themas in den Hauptausschuss zurück.

Nach der Wahl von Bürgermeisterin Diana Stöcker in den Bundestag bleibt die Stelle des ersten Beigeordneten zunächst unbesetzt, da Stöcker ihr Amt bis zum 31. August ruhen lässt. Die Stadtverwaltung möchte das Amt zum 1. August wieder besetzen und plant in dem Zuge eine Umstrukturierung der Aufgabenverteilung zwischen Oberbürgermeister und Beigeordnetem. Allerdings konnte der Gemeinderat nicht gleich in die Beratung einsteigen, da die Fraktion der Grünen den Antrag stellte, den Tagesordnungspunkt in den Hauptausschuss zwecks Vorberatung zu verweisen.

Fraktionssprecher Heinrich Lohmann führte aus, dass nach der Gemeindeordnung eine Vorberatung im Ausschuss stattfinden müsse, um ein Einvernehmen mit dem Gemeinderat herzustellen. Dieses Einvernehmen bestehe laut Lohmann nicht, da die Grünen nicht mit der vorgeschlagenen Aufteilung der Ämter einverstanden seien. Es drohe, dass die Bürgermeisterwahl aufgrund des Verfahrensfehlers ungültig werden könnte.

Termine Anfang März 2022 soll die Stelle des Beigeordneten ausgeschrieben werden. Eine nach Sitzverteilung der Fraktionen besetzte Auswahlkommission soll eine Vorauswahl der Kandidaten treffen. Die Ausgewählten sollen in nichtöffentlicher Gemeinderatssitzung im Mai dann vorgestellt werden. Die Wahl des Beigeordneten soll in öffentlicher Gemeinderatssitzung am 2. Juni stattfinden.

Oberbürgermeister Klaus Eberhardt und Hauptamtsleiter Hanspeter Schuler widersprachen, dass das Thema in nichtöffentlicher Sitzung des Hauptausschusses vorberaten worden sei. Dies sei gar auf einen im Ältestenrat gestellten Antrag Lohmanns geschehen. Vertreter der anderen Fraktionen stimmten dieser Auffassung zu. Es habe genug Zeit für Vorberatungen in den Fraktionen gegeben und Details könnten in der heutigen Sitzung diskutiert werden. Lohmann hielt dem entgegen, dass es nicht als eigenständiger Punkt in der Tagesordnung für die Hauptausschusssitzung aufgeführt worden sei. Dieter Meier (CDU) widersprach dieser Auffassung. Er meinte, dass es reiche, wenn die Diskussion protokolliert worden sei. Lohmann zog den Antrag schließlich zurück, da die Grünen das Verfahren nicht stören wollten.

Neue Strukturen

Auf Vorschlag des Oberbürgermeisters sollen die zwei Dezernate neu strukturiert werden. In den Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters fallen künftig die Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, die Wirtschaftsförderungsgesellschaft WST, das Hauptamt, das Rechnungsprüfungsamt, das Amt für öffentliche Ordnung, das Bürgerbüro, das Kulturamt, das Stadtbauamt, das Amt für Gebäudemanagement und die Technischen Dienste.

Der Beigeordnete soll für den Eigenbetrieb Bürgerheim, die Stabsstelle Projektsteuerung und Finanzwesen Eigenbetrieb Bürgerheim, den Eigenbetrieb Stadtwerke, die Stadtkämmerei und das Amt für Familien, Jugend und Senioren zuständig sein. Schuler meinte, dass sich durch die Neustrukturierung der kaufmännische Bereich und das Sozialwesen beim Beigeordneten und die klassischen Bürgerdienste und das Bauwesen beim Oberbürgermeister wiederfänden. Oberbürgermeister Klaus Eberhardt führte an, dass die über Jahre laufenden Zukunftsaufgaben beim Beigeordneten angesiedelt seien, der sich somit gut in die Aufgaben einarbeiten könne und bei seinem Ausscheiden als Oberbürgermeister 2028 kein Bruch entstünde.

Zustimmung zu der Neustrukturierung gab es von allen Fraktionen, vor allem, da Schuler auch darauf verwies, dass auch später noch Anpassungen möglich seien. Mit Enthaltungen der Grünen stimmte der Gemeinderat dafür. Einstimmig befürwortete der Gemeinderat das von der Verwaltung vorgeschlagenen Verfahren zur Besetzung des Amtes.