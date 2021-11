von Heinz Vollmar

Die Abrissarbeiten am Hochbehälter im Gebiet Vogelsang in Nollingen haben begonnen. Der neue Behälter soll aber erst im kommenden Jahr gebaut werden. Deshalb werden die Wassernetze zwischenzeitlich aus Tiefbrunnen gespeist, um die Wasserversorgung von Rheinfelden zu gewährleisten. Begonnen wurde mit dem Abriss des 3000 Kubikmeter fassenden Hochbehälters bereits vor einer Woche. Dem Betrachter der großen Baugrube offenbarten sich am Dienstag im westlichen Vogelsang-Gebiet nur noch die Reste des einst größten Rheinfelder Hochbehälters, der das Herzstück der Rheinfelder Wasserversorgung war.

Rheinfelden Darum ist die Situation in der Rabenfelsapotheke in Herten so schwierig Das könnte Sie auch interessieren

So beschrieb es auch Friedrich Groll, Asset-Management Wasser und Abwasser bei bnNetze, einem Tochterunternehmen der Badenova. Er berichtete auf der Baustelle, dass bereits der bisherige Hochbehälter ein Pufferbehälter gewesen sei, der jedoch in die Jahre gekommen sei und deshalb ersetzt werden müsse. Dies betreffe auch die Kapazität des weitestgehend unterirdisch installierten Hochbehälters, der mit seinem Neubau über 6000 Kubikmeter Fassungsvermögen verfügen wird. Mit dem Neubau soll jedoch erst Anfang 2022 begonnen werden. Friedrich Groll erklärte auf Nachfrage, dass auch der neue Hochbehälter von insgesamt vier Tiefbrunnen gefüllt werde, wobei das Wasser nicht nur regelmäßig mikrobiologisch untersucht werde, sondern auch nach den aktuellsten Vorschriften des Lebensmittelrechts begutachtet wird.

Schwörstadt Schwörstadt will Hoheit über sein Trinkwasser nicht aus der Hand geben Das könnte Sie auch interessieren

Auf die speziellen Anforderungen an das Material wie den speziellen Beton für den neuen Hochbehälter wies an der Baustelle auch Planer Sascha Leck (Firma GUV Rottweil) hin. Er sagte, dass Wasser das „Lebensmittel Nummer 1“ sei. Daher müssten auch beim Bau von Hochbehältern alle Vorschriften des Lebensmittelrechts beachtet werden. Der neue Hochbehälter besteht laut Groll aus zwei Wannen, die aus Beton hergestellt werden, der für Trinkwasser geeignet ist. Groll verwies darauf, dass man auch in Bezug auf den Artenschutz alle behördlichen Auflagen erfülle. Dies gelte auch für Eidechsen, für die ein Reptilienzaun angelegt wurde.

Bevor im kommenden Jahr mit dem Neubau des Hochbehälters begonnen werden kann, müssen jetzt noch die teilweise belasteten Altstoffe fachgerecht entsorgt werden, so Groll weiter. Die Kosten für den Neubau des Hochbehälters bezifferten die Fachleute auf etwa sieben Millionen Euro.