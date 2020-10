von Danielle Hirschberger

Zu Beginn der Mitgliederversammlung des Christlich-Islamischen Vereins Hochrhein (45 Mitglieder) las die Vorsitzende Dagmar Henninger ein interreligiöses Friedensgebet. Am Ende sprach Elif Avcik, Stellvertretende Vorsitzende, eine Sure aus dem Koran. Dazwischen stand der Jahresbericht des um gemeinsames Handeln und Verstehen bemühten Vereins.

Die Vereinsarbeit wurde ausgebremst durch Corona, in den vergangenen Monaten waren keine Veranstaltungen möglich. Der Zeitraum seit der vorigen Mitgliederversammlung war pandemiebedingt ungewollt länger, erklärte Dagmar Henninger. In ihrem Tätigkeitsbericht enthalten waren Vorträge über das Gebet, Heilung oder Spiritualität in beiden Religionen, die auf neutraler Ebene in der VHS stattfanden. Die Anwesenden äußerten sich positiv über diese Abende und wünschten deren Fortsetzung, sobald dies wieder möglich wird. Matthias Wößner erklärte für die katholische Gemeinde St. Josef, dass der Christlich-Islamische Verein gerne den Saal im Pfarreizentrum benutzen dürfe, um den coronabedingten Abstand wahren zu können.

Im September 2019 beging der Verein das 20-jährige Bestehen mit einer großen Veranstaltung im Lesesaal der Stadt. Zum Thema „Braucht die Demokratie Religion?“ hielten die Professoren Reinhold Bernhardt (Uni Basel) und Imran Schröter (PH Karlsruhe) Referate. Der Abend wurde mit Musik bereichert, erinnerte Henninger.

Jörg Hinderer stellte das Projekt „Rheinfelden spricht über Glauben“ vor, zu dem derzeit Vorbereitungen laufen. Bewohner von Rheinfelden – ob religiös oder nicht – sollen miteinander ins Gespräch kommen. Das Projekt ist an „Deutschland spricht“ angelehnt.

Das interreligiöse Friedensgebet soll wieder stattfinden, wünschten die Teilnehmer. Slavica Stanojevic schlug für den Runden Tisch Mitgemischt eine bessere Vernetzung der Vereine vor.