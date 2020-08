von Heinz Vollmar

Die Corona-Krise hat auch den Chor Tonart Nollingen in besonderer Weise in Mitleidenschaft gezogen. Gemeinsames Singen ist verboten – und somit der eigentliche Vereinszweck nicht mehr zu erfüllen. In der Hauptversammlung machte sich aber Hoffnung breit, dass die dunklen „Corona-Wolken“ sich auch irgendwann wieder verziehen.

Rückblick: Der Jahreskalender des Chores wurde 2019 geprägt von zahlreichen Auftritten wie beim Geranienmarkt, beim Scheunenfest in Hauingen, beim Pfarrfest und beim Weihnachtsmarkt in Nollingen. Höhepunkt war das Jahreskonzert im November, das unter dem Motto „Europa“ einen weiten Bogen vom Mittelalter bis zur Neuzeit, von heiter über melancholisch spannte. Das Jahreskonzert sei in doppelter Hinsicht eine Zäsur gewesen, sagte Winfried Bette. Zum einen habe man organisatorische Änderungen vorgenommen, um näher am Publikum zu singen, zum anderen hätten die bisherigen Dirigentinnen des Chores nach dem Jahreskonzert ihre Zusammenarbeit mit dem Chor beendet.

