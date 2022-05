von Verena Pichler

Das ehemalige „Lovers Inn“ an der Friedrichstraße in Rheinfelden gibt seit geraumer Zeit ein trauriges Bild ab. Es bröckelt der Putz, im Hinterhof liegt ein großes Stück der Sandsteinfassade, die Fenster sind verrammelt. Für diejenigen, die mit dem Club Erinnerungen an legendäre Partys und Konzerte verbinden, ist aber der Bauzaun ein Alarmsignal, der das gesamte Areal seit einiger Zeit umgibt. Auf Facebook geht die Sorge um, dass das Haus abgerissen werden könnte.

Das Gebäude „Lovers Inn“ heißt die im Jahr 1899 erbaute Trompeterhalle an der Friedrichstraße in Rheinfelden schon lange nicht mehr, und die Zeiten, in denen hier ausgelassen gefeiert wurde, sind vorbei. Der letzte Eintrag in den sozialen Medien der neuesten Betreiber datiert aufs Jahr 2019. Vor einigen Tagen dann machte auf Facebook die Runde, das gesamte Haus sei eingezäunt. „Wird das jetzt auch plattgemacht, damit die Immobilienhaie mal wieder ein Wohnhaus hinpflastern können?“, fragt sich dort ein Nutzer.

Abreißen könnte der Eigentümer das Haus allerdings nicht ohne Weiteres – denn es steht gesamthaft unter Denkmalschutz. Auf Nachfrage dieser Zeitung erläuterte Christian Rooks, der bei der Stadtverwaltung Rheinfelden für Baurechtsfragen zuständig ist, dass das „Lovers Inn“ als Kulturdenkmal gelistet ist. „Der Denkmalschutz greift also nicht nur für ein bestimmtes Gebäudeteil.“ Diesen Statuts hat das Gebäude immer noch, Rooks hat dies erst unlängst überprüft.

Allerdings währt dieser Schutz nicht ewig. „Wenn im Inneren massive Veränderungen vorgenommen worden wären, könnte der Denkmalschutz aufgehoben werden. Aber auch darüber würde die Stadt Kenntnis erhalten. Spätestens, wenn der Eigentümer einen Abbruchantrag stellen würde – was nicht geschehen ist –, würde das Landesdenkmalamt vor Ort den Status überprüfen.“

Dass der Eingangsbereich zum „Lovers“ aktuell abgesperrt und der kleine Balkon mit einem Stützpfeiler versehen ist, liegt laut Tobias Obert, kommissarischer Bauamtsleiter an einem Lastwagen, der vor geraumer Zeit gegen die Gebäudeecke gefahren sei. „Der Eigentümer hat daraufhin die Aufforderung bekommen, das entsprechend zu sichern“, so Obert auf Nachfrage von Dieter Wild (CDU) in der jüngsten Sitzung des Hauptausschusses.

Die Umzäunung des gesamten Areals habe die Stadt aber nicht angeordnet. „Vielleicht will der Eigentümer damit verhindern, dass Unbefugte einsteigen“, so Obert. Auf Facebook wird kolportiert, dass in Rheinfelden trotz Denkmalschutzes immer wieder Gebäude abgerissen werden. Rooks will das gar nicht ausschließen – insbesondere, wenn es sich um eher versteckt liegende Nebengebäude, wie Scheunen, handle. „Aber das ,Lovers‘ liegt an so exponierter Stelle, da würde es sofort auffallen, wenn ein Bagger käme.“ Und: Rooks hatte auch mit dem Eigentümer des „Lovers Inn“ aus dem Freiburger Raum Kontakt, der ihm gegenüber keine diesbezüglichen Pläne geäußert habe.