von Heinz Vollmar

Im Rahmen eines gemeinsamen Spatenstichs mit Vertretern des FSV Rheinfelden, der Stadt, den Bauleuten sowie Abgeordneten der Skizunft Rheinfelden haben die Bauarbeiten für das künftige Sportzentrum des Fußballstadtvereins (FSV) an der Eichbergstraße in Warmbach begonnen.

Eine symbolische Ruhebank überreichte Reinhard Hauck von der Skizunft (rechts) an Patrick Da Rugna. | Bild: Heinz Vollmar

In einer kurzen Ansprache betonte der Vorsitzende des FSV Rheinfelden, Patrick Da Rugna, noch einmal die gute Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung, was letztlich dazu geführt habe, dass der Fußballstadtverein in Warmbach eine neue Heimat finden konnte. Gemeinsam habe man es geschafft, in Warmbach ein neues Sportzentrum zu schaffen. Darüber hinaus stärke man mit den Baumaßnahmen auch den Wirtschaftsstandort Rheinfelden.

Erfreut zeigte der FSV-Vorsitzende sich darüber, dass mit dem Neubau des Vereinsheims auch der Verein Naturfreunde, Abteilung Skizunft, als Teil­eigentümer Räume erwerben und beziehen werde. Ein entsprechender Vertrag würde in zwei Wochen unterzeichnet, so Da Rugna.

Die wechselhafte Entstehungsgeschichte und die Entscheidungsfindung für den Neubau des Sportzentrums in Warmbach rief Oberbürgermeister Klaus Eberhardt in seiner Ansprache in Erinnerung. Er verwies darauf, dass die Stadt in Sachen Ballsport durchaus einen Nachholbedarf zu verzeichnen habe. Man habe daher die Einleitung eines Sportentwicklungskonzepts beschlossen, um dem aktuellen Bedarf Rechnung tragen zu können. In diesem Zusammenhang betonte der Oberbürgermeister, dass Rheinfelden im Rahmen des Sportentwicklungskonzepts alle Sportarten gleichermaßen betrachte. Wörtlich sagte Eberhardt: „Es gibt nicht nur Fußball.“

In Bezug auf das neue FSV-Sportzentrum erinnerte er jedoch daran, dass die bisherige Sportstätte an der Richterwiese wegen der Seweso-Störfall-Verordnung einerseits, andererseits wegen der widrigen Sanitärverhältnisse nicht mehr zeitgemäß gewesen sei. Man habe sich daher unter Berücksichtigung aller Umstände dazu entschlossen, in Warmbach den Neubau einer Sportstätte zu unterstützen.

Die Kosten für die neue Sportstätte werden mit 2,2 Millionen Euro beziffert. Davon tragen die Stadt 1,2 Millionen, der FSV 600.000 Euro und der Badische Sportbund 410.000 Euro.

Dankesworte richtete der OB an den Stadtsportausschuss, der die Planungen für den Neubau positiv begleitet hat. Gleichzeitig betonte Eberhardt, dass mit dem Neubau des Sportzentrums nicht nur in sportlicher Hinsicht, sondern auch in wirtschaftlicher Hinsicht wichtige Zeichen gesetzt würden. Ziel müsse es sein, die Jugend in Rheinfelden und der Region für den Sport zu begeistern. Insofern werde durch den Neubau an der Eichbergstraße auch ein wichtiges Signal gesetzt.

Nach Angaben von Bauleiter Argetim Imeri soll das neue Sportzentrum in etwa zwölf Monaten fertiggestellt sein. Eberhardt gab seiner Hoffnung Ausdruck, dass spätestens beim Eröffnungsspiel auf der neuen Sportanlage auch wieder Zuschauer mit dabei sein und das Rheinfelder Team anfeuern können.