von Roswitha Frey

Vielfalt ist Trumpf bei der großen Gruppenausstellung des Rheinfelder Kultursommers. 47 Werke von 47 Künstlern verwandeln die Kurbrunnenanlage in Rheinfelden/Schweiz in eine Galerie auf Zeit. Kunstschaffende aus beiden Rheinfelden bestücken das Foyer und die Trinkhalle mit Malerei, Fotografie, Grafik, Objekten, Skulpturen und Installationen. Die verschiedensten Sparten der Kunst, Genres und Stilrichtungen sind vertreten, von abstrakten Bildern über Landschaft und Naturimpressionen bis zu Figürlichem und Porträts.

Umwelt

Was die Kunstschaffenden in beiden Rheinfelden bewegt hat, schlägt sich auch in zeit- und gesellschaftskritischen Arbeiten nieder, etwa dem käfigartigen Turm aus Schutzmasken von Walter Eisenring mit dem Titel „Geschützte Lebenslust“, ein Objekt, das mit einer Zwitscherbox und Vogel-Attrappen versehen ist. Die Umweltkatastrophe und den Klimawandel thematisiert Roland Berger in seiner Holzskulptur „Planet in Not“, in der die Erde mit Wunden, Rissen, Schrunden, Nähten und Klammern übersät ist.

Hoffnung

Auch das Bild „Freiheit“ mit Friedenstauben und stürzenden Figuren von Fabienne Domb regt zum Nachdenken an. Symbolisches kann man auch aus dem Aquarell „Die Hoffnung stirbt zuletzt“ von Viktor Hottinger herauslesen, in der ein lichter Strahl den dunkel schattierten, violetten Grund erhellt.

Deutsche Künstlerinnen

Auch Künstlerinnen aus dem badischen Rheinfelden sind an der Schau beteiligt. Beim Betreten fällt das großformatige Bild „Break out“ der Malerin Petra Heck aus Adelhausen auf. In Mischtechnik auf Leinwand lässt sie im Stil des Action Painting Farbströme fließen und Farberuptionen aufbrechen: eine gestische Malerei, die Energie, Dynamik und Farbkraft ausstrahlt.

Weibsbilder

Auch drei Mitglieder der Malerinnen-Gruppe „Weibsbilder“ machen mit: Von Karin Volz aus Nollingen sieht man ein geheimnisvolles Bild mit Malerei und gemusterten Stoffabdrücken. „Blind Date“ nennt Anette Adlberger-Sailer aus Warmbach ihr abstrahiertes, expressiv gemaltes Figurenbild in erdigen Braun-, Rot- und Ockertönen, das eine angedeutete Figur mit rotem Tuch und einen Stier zeigt. Petra Mavrin zeigt in „Winter Blooms“ in Acryl auf Leinwand zarte, abstrahierte Blüten, Pflanzen und Blätter in dezenten hellen Farbnuancen und feinen Linien.

Die Ausstellung Die Ausstellung in der Kurbrunnenanlage in Rheinfelden/Schweiz ist bis 15. August zu sehen, geöffnet ist Donnerstag, 17 bis 19 Uhr, und Sonntag, 14 bis 17 Uhr.

Die Fotografin Chris Rütschlin aus Eichsel spielt in dem Bild „TraumLeben – LebensTraum“ mit Spiegelungen und Innen-Außen-Wirkungen. Eine weibliche Figur spiegelt sich ebenso wie das Zimmer und der Ausblick auf Himmel, Meer und Wolken. „Kennst du das Land, wo die Zitronen blüh‘n?“ lautet der anspielungsreiche Titel eines Bildes in Spachteltechnik auf Holz von Elisabeth Veith.