von Verena Pichler

100 neue Kitaplätze bis Ende 2023 – dieses Ziel hat sich Oberbürgermeister Klaus Eberhardt bei seiner Wiederwahl 2020 auf die Fahnen geschrieben. Ob er dieses Versprechen halten kann, wird sich zeigen. „Wir haben Gas gegeben in den letzten Monaten, müssen aber noch mehr tun“, meinte der OB in der jüngsten Sitzung des Sozialausschusses. Mit der Erweiterung einer Gruppe in Minseln und dem Naturkindergarten in Warmbach werden 33 zusätzliche Ü-Drei-Plätze zur Verfügung stehen, möglichst bis zum Beginn des Kindergartenjahrs im September. Doch es droht Ungemach. Denn der Bauwagen, der für die Natur-Kita nötig ist, wurde zwar bestellt. „Die Angaben zur Lieferung sind aber ohne Gewähr“, sagte Simone Fuchs, Abteilungsleiterin frühkindliche Bildung mit Verweis auf Lieferschwierigkeiten. Die zwei Spielgruppen in Adelhausen bringen Betreuungsmöglichkeiten für 20 Krippenkinder, wenn auch nur zehn beziehungsweise 15 Stunden die Woche. „Das ist aber nur eine Ergänzung und kein vollwertiger Kindergarten“, befand Christiane Poppe (Sören).

Die Erweiterung der Kita Bienenkorb in Karsau läuft, 25 Plätze kämen so hinzu. „Die Gruppe kann aber erst in Betrieb gehen, wenn wir das nötige Personal haben“, so Fuchs. Aktuell fehlen in der Einrichtung sowieso schon Fachkräfte, sodass der Ganztagsbetrieb vorübergehend nicht möglich ist. Große Entlastung würde die Erweiterung der Pauluskita bringen (25 Ü-Drei-Plätze, zehn Krippenplätze), aber wegen der Absage einer Landesförderung wurde das Projekt vorerst gestoppt. Im Ausbauplan der Stadt steht 2023 als Datum der Inbetriebnahme – ebenso bei der neuen Kita Römerstraße, die 50 Krippenplätze bringen soll. Sabine Hartmann-Müller (CDU) erkundigte sich nach dem Fortschritt dieses Projekts. Laut OB Eberhardt ist die Frage der Tiefgarage immer noch nicht geklärt. Diese befindet sich unterhalb des Geländes, auf dem die Kita entstehen soll und müsste vor Baustart saniert werden. Eberhardt will erreichen, dass das Quartier als Sanierungsgebiet aufgenommen wird, um möglichst viele Fördermittel zu erhalten. „Das Regierungspräsidium möchte aber kein drittes Sanierungsgebiet“, so der OB mit Verweis auf Herten und Stadtmitte West. Angesichts dieser Schwierigkeiten dürfte der Zeitplan kaum zu halten sein, obwohl die Kita Römerstraße in Modulbauweise entstehen soll, was laut Fuchs eine relativ kurze Bauzeit bedeute.

Neben dem Zeitplan dürfte auch die Kostenberechnung längst überholt sein. „Unsere Bauvorhaben unterliegen derzeit einem unkalkulierbaren Risiko, einzelne Gewerke laufen uns davon“, so Eberhardt. Eveline Klein (SPD) brachte die Sprache auf den Kindergarten Sonnenschein in Eichsel, der ebenfalls erweitert werden könnte. Dass die Stadt dort aber 30 Krippenplätze vorsieht, ist für Klein fraglich. „Wäre es nicht besser, in Eichsel eine zweite Gruppe für Ü-Drei-Kinder anzubieten, damit diese im Ort bleiben können?“ Bis in Eichsel die Erweiterungspläne stehen, muss jedoch erst die Grundsatzfrage nach dem Grundschulstandort geklärt sein. Auch das kostet die Stadt Zeit.