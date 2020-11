von Petra Wunderle

„Aufgrund der Corona-Epidemie muss auf ein Beisammensein verzichtet werden“, so Ortsvorsteher Stefan Eckert. Und dass der Weihnachtszauber zum ersten Mal eine Woche vor dem ersten Advent beginnt, erklärt Eckert so: „Gunter Hildebrandt hatte die Idee, die Lichterkette des Mammutbaums eine Woche früher anzuschalten, also am Totensonntag. Dann leuchtet der Baum am darauffolgenden ersten Adventssonntag sowieso und die Bevölkerung kann sich eine Woche länger an dem Weihnachtsleuchten erfreuen.“ Das Mammutbaum-Team mit Stefan Eckert, Wolfgang Wolter, Reinhard Börner, Rudolf Bernbach und Gunter Hildebrandt hat geschlossen der Neuregelung zugestimmt. Die Eichsler Männer werden die Lichter um 18 Uhr einschalten. Danach wird der Mammutbaum bis zum 6. Januar täglich von 16.30 Uhr bis 1 Uhr leuchten.

Rheinfelden Die kreative Seite von Corona präsentiert eine besondere Schau Das könnte Sie auch interessieren

Initiiert hat die Sache mit dem Mammutweihnachtsbaum im Jahr 2017 der damalige Ortsvorsteher Reinhard Börner. Er wollte den Baum vor der Kirche zum größten frei gewachsenen Weihnachtsbaum in ganz Europa machen. Das mit Europa hat bei einer Höhe von 42 Meter nicht gereicht, aber immerhin ist der Mammutbaum der höchste gewachsene Christbaum in Deutschland und der Europäischen Union. Wolfgang Wolter weiß, wem sich Eichsel geschlagen geben musste: „Im Schweizerischen Glarus steht ebenfalls ein Mammut-Christbaum, der überragt unseren Baum um etwas über einen Meter“. Wolfgang Wolter hat sich den Baum in Glarus schon mal persönlich angeschaut.

Bad Säckingen Das Corona-Jahr macht auch Drogeriekette am Hochrhein zu schaffen Das könnte Sie auch interessieren

Die Lichterkette am Eichsler Mammutbaum ist fest installiert, der dazugehörige Stromkasten ist ebenfalls fester Bestandteil des Baumes, der einen Umfang von 4,50 Meter hat. Integriert ist auch eine Spendenkasse. Wolfgang Wolter freut sich, denn: „Das ganze Jahr sind immer wieder Spenden in der Kasse, sogar Scheine sind mit dabei“. Das Geld kommt selbstverständlich dem Baum zugute, schließlich muss im nächsten Jahr, so Wolter, „etwas Kosmetik“ vorgenommen werden.

Baum kränkelt

Tatsache ist, dass der „Sequoiadendron Giganteum“, der zu der Familie der Zypressengewächse zählt, etwas kränkelt. Dazu ergänzt Revierförster Gerd Fricker: „Dieser Einzelbaum hat große Wurzeln und diese sind an dem Platz, an dem er steht, durch den Asphalt rings herum sehr eingeschränkt.“ Der Mammutbaum kranke in seinem Wurzelwerk und das ist in der Krone sichtbar. Dass die braunen Äste von Trockenheit und Pilzbefall zeugen, davon spricht auch Wolfgang Wolter. Zur Bewässerung wurde eine Wasserleitung aktiviert, zwei Mal in der Woche lässt der Gemeindearbeiter das Wasser laufen. Der Mammutbaum wurde einst von den Pflanzdamen Anna Brugger und Lina Bernbach gesetzt.