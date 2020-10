von Dora Schöls

Gerade an diesem Morgen war er in Freiburg, um der Ausländerbehörde zu beweisen, dass er der ist, der er angibt, zu sein. Dass er Syrer ist und ein Recht auf Asyl hat. Damit er vielleicht dauerhaft bleiben kann. Mohamad Alshekh Ali ist im April 2015 angekommen, nach anderthalb Jahren illegalen Lebens in der Türkei, einer Schlauchbootfahrt nach Griechenland und von dort zu Fuß, mal mit Bus oder Bahn, bis Rheinfelden. Schon als Kind habe er gedacht, er wolle mal nach Deutschland, das Land des Fußballs. „Aber nicht als Flüchtling“, sagt der 26-Jährige.

Die Serie „Wir schaffen das.“ Diesen Satz hat Bundeskanzlerin Angela Merkel im Spätsommer vor fünf Jahren gesagt, als die Bundesrepublik die Grenzen für tausende Geflüchtete offen hielt. In einer Reihe fragen wir nach, ob wir es denn tatsächlich geschafft haben. Heute kommen zwei junge Menschen zu Wort, die seit fünf Jahren in Rheinfelden sind – und ganz unterschiedlich auf diese Zeit zurückblicken.

Sein älterer Bruder sei 2012 in Aleppo verhaftet worden, bis heute wisse die Familie nicht, was mit ihm passiert ist. Seine Mutter habe ihm daraufhin verboten, in die Stadt zu gehen, aus Angst, einen weiteren Sohn zu verlieren. Er war dort Schneider, doch auch arbeiten war schwierig, erzählt Alshekh Ali, in einer Stadt, die ständig bombardiert wird. Also sei er geflohen.

Rheinfelden Jörg Hinderer und Herwig Popken sehen Rheinfelden in Sachen Integration als Positiv-Beispiel Das könnte Sie auch interessieren

Seine Mutter und seine drei jüngeren Geschwister sind noch in Aleppo – Mohamad Alshekh Ali sorgt sich um sie, weiß nicht, wann er sie wiedersehen wird. Wenn er kann, schicke er Geld. 2017, nach zwei Jahren Wartezeit, bekam er seine Aufenthaltserlaubnis, damit durfte er in einer Bar arbeiten. „Warten“, das sei sein erstes deutsches Wort gewesen. „Man muss viel Geduld haben.“ Behörden, Regeln, Formulare – dazu die komplizierte Sprache.

Rheinfelden Ein mutiger Mann erzählt seine Geschichte Das könnte Sie auch interessieren

Weil er ein Formular nicht verstand, habe sich seine Arbeitserlaubnis um ein Jahr verzögert. Als die Erlaubnis kam, habe er Sprachkurse gemacht und eine Ausbildung begonnen. Doch er verdiente nicht genug, um seine Familie zu unterstützen, also brach er ab, arbeitete wieder in der Bar. „Das Problem war ich selbst, ich brauchte Geld – und ich wusste nicht, was ich machen will.“ Mit leiser Stimme sagt er: „Manchmal bin ich traurig, dass ich allein nach Deutschland gekommen bin.“ Seine Familie könne nicht nachkommen, weil er volljährig ist. Er sei dankbar für die Unterstützung vom Freundeskreis Asyl und der Ausländerbehörde: „Das ist wie bei einer Familie. Die fragen, wie es mir geht.“ Dennoch fühle er sich fremd.

Rheinfelden Bei der Gemeinschaftsunterkunft in Rheinfelden gibt es deutlich weniger Delikte als noch 2018 Das könnte Sie auch interessieren

Inzwischen hat Alshekh Ali eine weitere Ausbildung begonnen, zum Kfz-Mechatroniker. Aber wenn er eine Möglichkeit hätte, mehr Geld zu verdienen, er würde sie ergreifen, sagt er. Er sehne einem richtigen Lohn entgegen. Dann erst fühle er sich als Teil der Gesellschaft, wenn er Steuern zahlt – und seine Familie unterstützen kann. Deutschland hat es also noch nicht geschafft? „Die haben es geschafft, aber ich noch nicht.“

Fereshta Kohistani möchte im Rheinfelder Rathaus arbeiten. | Bild: Dora Schöls

Ganz anders blickt Fereshta Kohistani auf die vergangenen fünf Jahre zurück. Auch sie kam 2015 nach Deutschland, aber sie kam mit ihren Eltern. Die heute 18-Jährige durfte gleich in die Hauptschule gehen. „Tag und Nacht habe ich Deutsch gelernt, mit Youtube und Google.“ Schließlich kam sie in die achte Realschulklasse. Doch da wurde es schlimmer für sie. „Die Klasse war so rassistisch, die haben mich gemobbt und gesagt: Du Scheiß-Flüchtling, du passt nicht zu uns.“

Rheinfelden Iraker mit ungewöhnlicher Wandlung: Wie Saif Ali Abdulwahid den Weg vom Islam zum Christentum fand Das könnte Sie auch interessieren

Die Lust auf Schule habe sie verloren, ihre Noten seien abgesackt. Aber sie gab nicht auf: Sie schaffte die Versetzung und kam in eine neue Klasse – in der die Mitschüler nett zu ihr waren, erzählt sie. „Wenn man große Ziele hat, muss man stark bleiben“, sagt sie. Gerade macht sie ihr Fachabitur, dann will sie eine Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten machen und Jura studieren. „Weil ich in der Politik etwas verändern will.“

Politik als Ursache für Probleme

Alle Probleme, die sie als Geflüchtete erlebt hat, hingen mit der Politik zusammen, sagt Kohistani. Ihre Eltern sind aus Afghanistan vor den Taliban geflohen, nachdem ihr Großvater getötet wurde. Sie selbst ist im Iran geboren, durfte dort aber nicht zur Schule gehen, hatte keinen Pass. Als die Behörden ihren Vater in den Syrienkrieg schicken wollten, seien sie nach Deutschland gekommen. Hier durfte sie in die Schule, aber einen Pass hatte sie noch immer nicht. Mit den Freundinnen nach Basel fahren, das ging nicht. Erst nach drei Jahren habe die Familie die Aufenthaltserlaubnis bekommen – so lange hätten ihre Eltern auf Deutschkurse warten müssen.

Die Menschen sind nicht gleich

Jetzt lernten sie fleißig, hätten aber weiter Hemmungen: „Ich muss immer dabei sein, übersetzen, und mich für meine Eltern um alles kümmern“, sagt die 18-Jährige. Auch die zwei Jahre in der Gemeinschaftsunterkunft, zu dritt in einem Zimmer, seien schwierig gewesen. Sie habe sich immer anders behandelt gefühlt, sagt Kohistani. „Was mich wirklich ärgert: Wir sind nicht gleich.“ Sie wünscht sich, dass ein Mensch als Mensch gilt und nicht als Deutscher oder Afghane. Und: „Die Behörden machen das Leben schwieriger.“ Wer bleiben darf, wer wann Bescheid bekommt, sei willkürlich. Deshalb sagt Kohistani: „Nicht wir haben das geschafft, ich habe das geschafft.“

Dankbar für die Hilfe

Dabei habe ihr der Freundeskreis Asyl sehr geholfen – und Bürgermeisterin Diana Stöcker, bei der sie ein Praktikum gemacht hat. Sie wolle der Stadt nun etwas zurückgeben. Deshalb engagiert sie sich im Freundeskreis, übersetzt für andere Geflüchtete. Und ihre Ausbildung will sie im Rheinfelder Rathaus machen. „Rheinfelden ist meine Heimat.“