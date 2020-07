von sk

Beim Eichsler Umgang wird traditionell der heiligen drei Jungfrauen Mechtundis, Kunigundis und Wibranda gedacht. In diesem Jahr mussten coronabedingt sowohl die Prozession als auch der Festbetrieb ausfallen. Stattdessen gab es einen Gottesdienst an der frischen Luft. Rund um den Mammutbaum vor der Kirche wurden schon am frühen Morgen die Blumenteppiche gelegt, zudem wurden die Stühle für die Besucher entsprechend der Abstandsregeln gestellt. Auch die Anwohner hatten ihre Vorgärten wieder festlich geschmückt, heißt es in einer Mitteilung der Seelsorgeeinheit.

So zelebrierte Vikar Holger Cerff die Messe freudig bei Sonnenschein um 10.30 Uhr. Er sagte gleich zu Beginn, dass er in Gesprächen mit älteren Mitbürgern aus Eichsel und Adelhausen gehört habe, dass sich niemand daran erinnern könne, dass der Gottesdienst an diesem traditionellen Tag je ausgefallen sei. So sei es doch auch erfreulich, dass auch in diesem Jahr trotz erschwerter Bedingungen nicht darauf verzichtet werden müsse.

Da das Wetter mitspielte, waren die Plätze im Schatten schnell belegt. Aber auch die Besucher, die im Sonnenschein schwitzen mussten, haben den Gottesdienst genossen, insbesondere auch aufgrund der beeindruckenden musikalischen Begleitung durch ein Trio um Richard Müller aus Herten. Hier zeigte sich, dass das Zusammenwachsen der Seelsorgeeinheit Früchte trägt und Vorteile bringen kann. So gab es nach dem Gottesdienst durchaus Stimmen, die begeistert vorgeschlagen haben, auch zukünftig am Eichsler Umgang solche Gottesdienste unter freiem Himmel feiern zu können.