von Horatio Gollin

Die katholische St. Gallus-Kirche in Warmbach wurde zwischen 1840 und 1850 gebaut. Urkundlich belegt ist die Kirche für 1270, aber vermutlich gab es dort schon früher ein Gotteshaus.

Geschichte: Die St. Gallus-Kirche in Warmbach wurde zwischen 1840 und 1850 gebaut. „Was vorher war, weiß man nicht“, sagt Gerlinde Schonhardt vom Pfarreiteam. Man geht davon aus, dass dort bereits zuvor ein Wehrturm stand. Dass die Kirche dem Heiligen Gallus gewidmet ist, lässt auf ein hohes Alter schließen, denn im 8. Jahrhundert schenkte der Ritter Cauzpert seine Güter in Warmbach dem Kloster St. Gallen und eine Pfarrei für Warmbach ist urkundlich nachgewiesen.

Die Serie In unserer Serie „Unsere Kirchen“ blicken wir in die Geschichte und hinter die Türen und Fenster der Gotteshäuser unserer Region. Dabei geht es auch um Besonderheiten und Anekdoten.

1270 findet sich erstmals eine Erwähnung der Kirche. Man geht davon aus, dass die Kirche im Laufe der Geschichte mehrfach zerstört wurde. Neben der Kirche war auch lange der Friedhof für das Dorf. Erst zur Zeit des Neubaus von 1840 bis 1850 wurde der Friedhof an den Standort des alten Warmbacher Friedhofs in der Mouscron Allee verlegt, der noch bis 1975 in Betrieb war. Die Kirche erhielt den heutigen Grundriss erst bei ihrer Erweiterung 1930.

Blick in den Altarraum der St. Gallus-Kirche Warmbach. | Bild: Horatio Gollin

Architekten: Es gibt die Theorie, dass Planungen des badischen Baumeisters Johann Jakob Friedrich Weinbrenner, der 1826 starb, Grundlagen für den Neubau von 1840 bis 1850 waren. Gesichert ist das aber nicht. „Es kann sein, dass er die Pläne gemacht hat in den 1820ern“, meint Schonhardt. „Eine Weinbrennerkirche stelle ich mir aber anders vor.“

Die neben der Kirche gelegene Heilig-Kreuz-Kapelle wurde 1850 von der Warmbacher Familie Gaß gestiftet. Das nahe Pfarrhaus wurde 1850 gebaut. 1930 gab es eine Erweiterung der Kirche, mit der die Baufirma Rünzi aus Warmbach beauftragt wurde. Das Kirchenschiff wurde verbreitert und um fünf Meter verlängert. Neue Außenmauern wurden errichtet, die früheren Außenmauern durch Säulen ersetzt und der Turm erhöht. 1981 wurde das St. Gallus-Haus als Gemeindezentrum gebaut und 1982 wurde die Kirche unter Leitung des Büros Birkle aus Lörrach renoviert.

Name der Kirche: Ihren Namen trägt die St. Gallus-Kirche aufgrund der ursprünglichen Zugehörigkeit zum Kloster St. Gallen. Namensgeber ist der Heilige Gallus, der als irischer Wandermönch zusammen mit dem Heiligen Fridolin im frühen 7. Jahrhundert die Menschen im deutsch-schweizerischen Raum missionierte, erklärt Schonhardt. Gallus gilt als der indirekte Gründer des Klosters St. Gallen, da er sich 612 in Steinach niederließ und eine Einsiedlerzelle gründete. Dort lebte er als Eremit, versammelte aber auch Schüler. Der Gründer des Klosters St. Gallen war Otmar von St. Gallen, der 719 als Vorsteher der Mönchsgemeinschaft der Gallus-Zelle eingesetzt wurde und diese zum Kloster ausbaute.

Besonderheiten: Erst bei der Renovierung von 1982 zeigte sich, welche Kunstschätze die Kirche barg, so Schonhardt. Der Hochaltar stammt aus dem Jahr 1839. Er wurde von Franz Kermann aus Schemerberg gefertigt und war vermutlich gar nicht für die St. Gallus-Kirche gedacht. Die Kanzel wiederum stammt aus der Renaissance-Zeit und auch hier sind die Umstände nicht geklärt, wie sie nach Warmbach kam.

Kostbarkeiten sind auch die vier versilberten Figuren im Chorraum, die die Heiligen Sebastian und Gallus, die Heilige Odilie und die Jungfrau Maria darstellen. Schonhardt erklärt, dass die Figuren möglicherweise Dominicus Guntersumer aus Basel im 15. Jahrhundert erstellt hat. Eine Warmbacher Madonna wurde allerdings 1910 an das historische Museum in Basel verkauft, wo sie heute noch zu sehen ist. Das 1941 von der Warmbacher Familie Moßbrugger gestiftetes Deckengemälde zeigt Gott, Christus und den Heiligen Gallus. Der Taufstein und der Osterkerzenhalter wurden in den 1990ern vom Künstler Leonhard Eder gefertigt.