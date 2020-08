von Horatio Gollin

Das Trottoirfest wurde für dieses Jahr abgesagt, aber der Geist des Festes blieb lebendig. Neben Videogrüßen der Partnerstädte und einem sehr humorvollen Video des Trottoirfestvereins, haben sich auch die Latschari etwas ausgedacht. Der Kesselfleisch-Drive-In der Clique auf dem Warmbacher Festplatz wurde gut angenommen. 400 Portionen Kesselfleisch und Kassler mit Sauerkraut konnte die Clique in drei Schichten am Wochenende verkaufen.

Kesselfleisch, Kassler und Sauerkraut werden angerichtet. | Bild: Horatio Gollin

Das „Hotel Sau“ hatte am Wochenende auf dem Festplatz geöffnet. Aus großen Kesseln mit Sauerkraut stieg Dampf auf, und kraftvoll rührte der Latschari mit einem langen Holzlöffel um. In Thermoboxen lagerten Kesselfleisch und Kassler. Zwei Ordner wiesen beim Kesselfleisch-Drive-In die ankommenden Autos ein, deren Fahrer zunächst das Kassenfenster ansteuerten und von dort zum Ausgabefenster weiterfuhren. Für Fußgänger und Radfahrer hatten die Latschari eine eigene Ausgabestelle eingerichtet. Frisch und heiß wurde das Essen ausgegeben. Erst beim Bezahlen portionierten die Helfer das Fleisch und richteten die Take-Away-Boxen an.

Die Idee zu dem Kesselfleisch-Drive-In war den Latschari nach der Absage des Trottoirfestes wegen der Corona-Pandemie gekommen. „Wir hatten überlegt, was man trotzdem machen kann, um den Sommer nicht komplett ohne Aktion verstreichen zu lassen“, erzählte Stefan Frech, Erster Vorsitzender der Latschari-Clique. „Eine Veranstaltung durchzuführen ist schwierig, aber Essen zum Mitnehmen ist auch bei den Vorgaben gut machbar.“ Die Ausgabe fand samstags am Mittag und am Abend sowie am Sonntagmittag statt. Die drei Schichten wurden von jeweils 15 Latschari gestemmt.

Mehr als 400 Bestellungen von Kesselfleisch oder Kassler mit Sauerkraut waren eingegangen. Auf dem Trottoirfest verkaufen die Latschari normalerweise mehr Portionen als beim Drive-In. „Entsprechend der Umstände sind wir zufrieden, dass es so gut angenommen wurde“, sagt Frech. Die provisorische, aus Planen errichtete Küche hatten die Latschari mit der Front ihrer Festhütte aufgestellt, um bei den Kunden ein bisschen Trottoirfestgefühl aufkommen zu lassen. Ganz spontan war ein Rheinfelder vorgefahren. „Ich habe von der Straße aus den Verkauf gesehen und mir gedacht, mal schauen, was es gibt“, sagte der Mann. Auf dem Trottoirfest hatte er bisher noch nicht im Hotel Sau gegessen, aber die Idee fand er gut. Ein Grenzach-Wyhlener holte zwei Portionen Kesselfleisch ab. Ein Kollege hatte ihm vom Drive-In erzählt, und die Gelegenheit ließ er nicht verstreichen, da er das Gericht auch auf dem Trottoirfest gerne isst.

Die angerichteten Portionen waren großzügig bemessen und der typische Geschmack von Fleisch und Sauerkraut tröstete etwas darüber hinweg, dass das Trottoirfest dies Jahr nicht stattfinden konnte.