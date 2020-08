von Valentin Zumsteg

Auf Initiative der Stiftung Roniger ist das historische Wirtshausschild „zum Maien“ in Rheinfeldens Schweizer Nachbarstadt restauriert worden. Nun schmückt es wieder das ehemalige Gasthaus, das auch als „Blume“ bekannt war.

Schon der französische Schriftsteller Victor Hugo soll von den Wirts­hausschildern in Schweizer Rheinfelden angetan gewesen sein: „Ich hielt mich eine gute Viertelstunde in Rheinfelden auf. Seine Wirtshausschilder hängen an mächtigen, dichtbelaubten eisernen Trägern, die höchst ergötzlich anzusehen sind“, hielt er in seinen Reisenotizen fest, die 1842 unter dem Titel „Le Rhin“ erschienen sind. Eines dieser Schilder ist dasjenige des ehemaligen Gasthauses „zum Maien“ in der Marktgasse 43. Das Gasthaus wurde 1446 erstmals erwähnt. Bis ins Jahr 2000 war das Restaurant als „Blume“ geöffnet, heute sind dort Büros untergebracht.

Das Schild, das unter kantonalem Denkmalschutz steht, ist erhalten. Es stellt einen bunten Blumenstrauß (Maien) in einer gerippten Vase dar. Montiert ist es an einem weit ausschwingenden Ausleger. Dieser wird von blütengeschmückten Blattranken umspielt. Das Wirtshausschild im Stil des Rokokos wird um 1750 datiert. Die letzte Restaurierung soll 1976 erfolgt sein.

Auf Initiative der Stiftung Roniger und unter Einbezug der kantonalen Denkmalpflege ist dieses Schild nun erneut aufwendig renoviert worden. Die Arbeiten haben Kunstschlosser Werner Villiger und Restauratorin Ines Link ausgeführt. Im November 2019 ist das Schild dazu demontiert und in die Werkstatt gebracht worden. Vergangenen Donnerstag wurde das fertige Werk nun wieder an seinem angestammten Platz montiert.

Die Kosten

Die Kosten für die Restaurierung belaufen sich auf knapp 50.000 Franken. Sie werden getragen von der Stadt, der Denkmalpflege, dem Bund, den Hauseigentümern und der Stiftung Roniger. „Das ist ein Beitrag zur Aufwertung des Altstadtbildes. Das restaurierte Schild trägt zur Attraktivität von Rheinfelden bei. Das passt gut zu unserem Stiftungszweck“, erklärt Markus Klemm von der Stiftung Roniger. Er freut sich über das Resultat, das er als sehr gelungen bezeichnet.

Schon 2016/17 ist das Wirtshausschild der Liegenschaft „zum Goldenen Adler“ am Obertorplatz renoviert worden. Wie Klemm ausführt, gibt es derzeit keine Pläne für die Restaurierung von weiteren historischen Wirtshausschildern in Schweizer Rheinfelden.