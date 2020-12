von Petra Wunderle

Herr Häussermann, wie kommen Sie zum Friedenslicht und wieso geben Sie es weiter?

Im Grunde ist es entstanden, als wir unsere Zu-Fuß-Pilger-Reise nach Jerusalem vor fünf Jahren begonnen haben zu planen. Wir haben viel über die Region Israel recherchiert und gelesen. Somit sind wir auf die Aktion der Pfadfinder mit dem Friedenslicht gestoßen. Wir fanden es toll und wir geben es gerne weiter, weil das der Sinn der Aktion ist. Möglichst viele Menschen sollen das Licht bekommen. Schließlich kann jeder ein bisschen Frieden gebrauchen. Noch emotionaler ist es für uns geworden, seit wir selbst in der Grotte in der Geburtskirche in Bethlehem waren und das Licht im Original dort gesehen haben. Wohlgemerkt nach 1500 gelaufenen Kilometern dorthin.

Ist das Ritual Friedenslicht vergleichbar mit dem Olympischen Feuer?

Nicht so ganz, der Unterschied liegt darin, dass das Olympische Feuer von seinem Entstehungsort durch viele Länder zu einem einzigen Ziel gebracht wird. Das Friedenslicht wird von seinem Entstehungsort zu möglichst vielen Zielen, ja den Menschen in möglichst viele Länder verteilt. Die einzige Gemeinsamkeit liegt darin, dass das Feuer unterwegs nicht ausgehen beziehungsweise unterbrochen werden darf.

Gehört das Friedenslicht nicht besser in eine Kirche, auch zum Abholen?

In den vergangenen Jahren wurde das Licht – organisiert von Pfadfindern – in einer schönen Feier in einer Kirche ausgesendet. Dieses Jahr wir es von den Pfadfindern coronabedingt auf einem Parkplatz in Wehr verteilt, das Motto lautet: „Frieden überschreitet Grenzen“. Wir holen es in Wehr ab und selbstverständlich bringen wir es, außer zu uns nach Hause, auch in die Sankt Josefskirche. Entscheidend ist nicht so sehr wo, sondern, dass man es abholt.

Wie spielt sich das Abholen des Lichts in Ihrem Garten ab und wie geht das in Zeiten der Corona-Pandemie?

Das Licht steht unübersehbar in unserem Garten auf einer Mauer. Jeder kann mit seiner selbst mitgebrachten Kerze das Licht dort abnehmen und seine eigene Kerze anzünden. Bis Weihnachten ist dies möglich, den ganzen Tag. Somit denken wir nicht, dass sich große Menschengruppen in unserem Garten treffen. Zudem ist dort genügend Platz, um Abstand zu halten. Dennoch bitten wir darum, dass wenn schon jemand im Garten ist, man einfach auf der Straße kurz wartet, bis der Garten wieder leer ist.

Wie lange lässt man das Friedenslicht brennen und was ist, wenn es ausgeht?

Wenn es ausgeht, ist es weg. Wenn man es länger bei sich haben möchte, sollte man rechtzeitig eine neue Kerze daran entzünden. Es brennt also durchgehend Tag und Nacht. Wie lange man es behalten will, bleibt jedem selbst überlassen. Bei uns brennt das Licht in der Regel bis Anfang Januar. Im Übrigen ist es auch ein schönes Weihnachtsgeschenk, seinen Lieben das Friedenslicht in einer Laterne zu schenken.