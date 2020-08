von Martin Eckert

An gleich mehreren Fronten hat der Tierschutz aktuell in Rheinfelden zu kämpfen. Durch Corona hat die Arbeit für die engagierten Helfer stark zugenommen, gleichzeitig sind viele Einnahmen weggebrochen, mit denen die Arbeit finanziert wird. Viele Menschen denen es schon vor Corona psychisch nicht gut ging, leiden stark unter der jetzigen Situation.

Manche lassen dann Stress und Aggressionen an ihren Tieren aus. „Wir lernen die Not und Armut von Familien in Beziehung auf Tiere in einem Ausmaß kennen, das es so vorher nicht gab. Wir haben bald täglich mit ausgesetzten, verwahrlosten oder schwer misshandelten Tieren zu tun, die wir teils aus völlig vermüllten Wohnungen holen,“ so die Vorsitzende Hannelore Nuß, der man ihre Erschütterung anmerkt, als sie entsprechende Bilder zeigt. Um jedes dieser Tiere wird gekämpft, aber manche sind in einem so schlechten Zustand, dass sie trotz der Hilfe nicht überleben.

Ein Neuzugang der sich noch völlig verängstigt in seinem Körbchen Versteckt | Bild: Eckert, Martin

Manche Besitzer bringen ihre Tiere auch verzweifelt ins Tierheim, weil sie nicht mehr in der Lage sind, sich um diese zu kümmern. Bei anderen muss mit Hilfe der Behörden lange und hart gekämpft werden, um die Tiere aus den Händen ihrer Besitzer zu holen. Insgesamt ist das Arbeitspensum so groß, dass für das größtenteils ehrenamtlich Helferteam teils 15-bis-16-Stunden-Tage zur neuen Normalität gehören.

Denn die Tiere müssen auch versorgt und gepflegt werden. „Die haben so viel mitgemacht, da versuchen wir, die Tiere zu resozialisieren und ihnen neben der Pflege auch Zuwendung und Streicheleinheiten zu geben, nach denen sich manche so sehnen“, erklärt Nuß den Aufwand.

Vermehrt Anfragen

Aufgrund der Epidemie musste das Tierheim trotz des großen Zuspruchs für die Öffentlichkeit geschlossen werden, wodurch ein Besuch nur mit Voranmeldung möglich ist. Es gab während des Lockdowns auch vermehrt Anfragen nach Haustieren. Hier ist das Tierheim jedoch bei seinen strengen Vorgaben geblieben und hat jede Anfrage genau geprüft, um sicherzugehen, dass die Tiere in gute Hände kommen und in einem artgerechten Umfeld gehalten werden. Von daher mussten auch einige Anfragen abgelehnt werden. Besonders freuen sich die Helfer aber über jedes Tier, dass in gute Hände vermittelt werden konnte. „Das gibt uns immer wieder Kraft weiterzumachen, und viele Tiere sind so dankbar und kennen uns auch nach Jahren noch“, freut sich Nuß.

Zu schaffen machen aber auch die Veränderungen in der Natur. Seit Herbst müssen sich die Tierschützer laut Nuß um mehr geschwächte Wildtiere kümmern, als je zu vor. Egal ob Niederwild, Igel, Störche oder Bussarde, ständig kommen Wildtiere, die dann mühsam von Hand aufgepäppelt werden müssen. Die Ursache dürften nach Meinung der Tierschützer in einer Kombination aus Trockenheit, Klimawandel und der modernen Landwirtschaft mit ihren Monokulturen und dem Einsatz von Pestiziden liegen.

Tierheim braucht Platz

All dies führt dazu, dass das Tierheim aus allen Nähten platzt. Geplant ist daher, zwei bisherige Lagerräume so umzugestalten, dass darin zusätzliche Tiere artgerecht untergebracht werden können. Dies gestaltet sich aufgrund der finanziellen Lage jedoch schwierig. Denn durch die gestiegene Anzahl an Tieren muss mehr Geld für Futter und Tierärzte ausgegeben werden.

Gleichzeitig sind viele wichtige Einnahmequellen durch Corona weggebrochen. So gibt es weniger Pensionstiere, da die Besitzer nicht in den Urlaub gehen. Zudem musste zum zweiten Mal der Tag der offenen Tür abgesagt werden. Auch Kuchenverkäufe sind nicht möglich. Von daher ist man dringend auf Spenden angewiesen und bittet hier um Unterstützung.

Böllerverbot im Blick

Ein weiteres Anliegen, für das die Tierschützer kämpfen, ist ein Böllerverbot im Umfeld des Tierheims. Denn rund um Silvester muss ständig jemand vor Ort sein, da in diesen Tagen immer wieder im Bereich des Tierheims geböllert wird. „Unsere Tiere geraten dadurch in Panik, zerlegen die Einrichtung und verletzten sich dabei teils selbst“, so Vorsitzende Hannelore Nuß. Sie appelliert daher an die Bevölkerung, im Umfeld um das Tierheim nicht zu böllern, und hofft auch auf die Unterstützung der Behörden.