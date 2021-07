von Dora Schöls

Degerfelden bekommt in der Ortsdurchfahrt eine Reduzierung auf Tempo 30 – allerdings nicht auf der vollen Länge der Lörracher Straße. Das geben die Messungen zum Lärmschutz nicht her, sagt Ordnungsamtsleiter Dominic Rago auf Nachfrage. Anwohner Uwe Asal ist empört.

Anfang des Monats hat das Regierungspräsidium (RP) dem Antrag auf Tempo 30 in Degerfelden aus Gründen des Lärmschutzes zugestimmt. Im Rahmen des Lärmaktionsplans der Stadt wurden Lärmberechnungen entlang der Ortsdurchfahrt vorgenommen, erklärt Ordnungsamtsleiter Rago.

Die Schwellenwerte

Bei einer Überschreitung der Schwellenwerte 70 Dezibel tagsüber und 60 Dezibel nachts um drei Dezibel gehe das Schutzbedürfnis der Wohnbevölkerung den Belangen des Verkehrs vor und man könne die Temporeduzierung anordnen. „Aufgrund der Feststellung eines Lärmschwerpunkts im Lärmaktionsplan wurde eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h entlang der kompletten Ortsdurchfahrt in Degerfelden überprüft“, so Rago.

Die Voraussetzungen

Die rechtlichen Voraussetzungen für Tempo 30 lägen somit für die B 316 nur für den Abschnitt von der Höhe des Gebäudes Grenzacher Straße 2 bis zum Gebäude Am Dorfbach 1 vor. „In diesem Abschnitt wurden die Lärmwerte überschritten.“ Weitere Abschnitte der Lörracher Straße seien vom Lärm in diesem Maße nicht betroffen, hier seien die Lärmwerte am Tag und in der Nacht direkt an den Wohnbebauungen nicht erreicht worden. Dieses Verfahren sei zwischen den Fachbehörden abgestimmt, die Genehmigung des RP beziehe sich nur auf den Abschnitt, in dem die Schwellenwerte überschritten werden. „So ist die Rechtslage“, sagte Rago.

Die Anwohner

Kein Verständnis dafür hat Uwe Asal, der sich mit einem Vogelhaus in Blitzer-Optik während der einseitigen Sperrung der A 98 in den vergangenen Monaten für eine Verkehrsberuhigung eingesetzt hat. Seine Schreinerei liegt am Ortsausgang Richtung Lörrach, wo die Lörracher Straße eine Steigung aufweist. Deshalb seien die Autos gerade hier an der Einfahrt zu schnell, so Asal. „Wir am Buckel kriegen gar nichts, obwohl wir es am meisten bräuchten.“