von Verena Pichler

Das alte Jahr geht mit großen Schritten dem Ende zu, das neue bringt für die Stadt ein besonderes Ereignis: 2022 feiert Rheinfelden 100 Jahre Stadterhebung. Seit Monaten laufen die Vorbereitungen, nun hat das Kulturamt die Eckpfeiler benannt. Gefeiert wird das gesamte Jahr über.

Das Jubiläum und Corona Gerade für Veranstaltungen im Frühjahr plant die Stadt mit verschiedenen Szenarien und Entwicklungen. „Wir werden Corona auch 2022 noch haben, aber die Beherrschbarkeit ist eine andere als im ersten Jahr der Pandemie“, so OB Klaus Eberhardt. Absagen von Veranstaltungen solle es nicht geben, sondern Anpassungen. Die publikumsstärksten Programmpunkte – wie das Trottoirfest oder die Brückensensationen – finden im Sommer statt. Das Amt für öffentliche Ordnung sei in die Planung miteinbezogen und kontrolliere nicht nur die Hygienekonzepte, sondern auch die Veranstaltungen selbst.

Am 1. Januar wird die Stadtmusik Rheinfelden einen Neujahrsgruß vor dem Rathaus spielen und damit nicht nur 2022 willkommen heißen, sondern auch das Jubiläum einläuten. Ein Jubiläum, das nach dem „Bottom-up-Prinzip“ (also von unten nach oben) laufen wird, wie Oberbürgermeister Klaus Eberhardt beim Pressegespräch zum Stadtjubiläum erläuterte.

OB Klaus Eberhardt und Kulturamtsleiter Dario Rago freuen sich aufs Jubiläumsjahr. | Bild: Verena Pichler

Dieses Konzept sei aus der Not geboren worden, weil der Stadt die finanziellen Mittel fehlen. „Aber es ist auch dem Wesen Rheinfeldens entsprechend, mit einem hohen Maß an engagierten Bürgern entstanden“, erklärte Kulturamtsleiter Dario Rago. Er hat die Koordination quasi über Nacht von Bürgermeisterin Diana Stöcker übernommen und die verschiedenen Akteure und Projektgruppen gebündelt.

Gemeinsam feiern und genießen können die Rheinfelder beim Trottoirfest. | Bild: Horatio Gollin

Rago und sein Team haben die vielen, bisher eingegangenen Ideen und Veranstaltungen nach Kategorien strukturiert, die das Wir in den Vordergrund stellen. „Wir lieben Musik und Kunst“, heißt beispielsweise eine davon. Neben dem Neujahrsgruß wird es sogleich am 2. Januar ein Neujahrskonzert mit Trompeter Kevin Pabst und den Jungen Tenören geben. Mit den neuen Besitzern von Schloss Beuggen wurde eine ganze Festwoche im Juni festgezurrt, die neben Blasmusik, Big Bands und Pop, auch spezielle Aktionen für Kinder und Jugendliche bereithält. Für den Abschluss der Woche wurde eine Beatles-Revival-Band gewonnen. Auch die Brückensensationen im August sollen wieder stattfinden.

Unter der Überschrift „Wir feiern gemeinsam“ stehen der Neujahrsempfang am 7. Januar oder der große Festakt zum Jubiläum am 25. August. Auch die Ortsteile beteiligen sich mit verschiedenen Dorffesten. Das Engagement der Bürger wird etwa beim Sporttag des Stadtsportausschusses im Mai sichtbar oder auch am Blaulichttag im September, an dem sich die Blaulichtorganisationen präsentieren.

Für die Rubrik „Geschichte“ gibt es zum Beispiel ein Seniorencafé von der Paulusgemeinde, an dem sich einmal im Monat verschiedene Jahrgänge treffen und über Geschichten aus ihrer Zeit sprechen können. Und natürlich gehört auch die Vorstellung des Jubiläumsbands des Haus-Salmegg-Vereins dazu. Kindern und Jugendlichen werden 2022 ebenfalls viele Aktionen gewidmet sein, schließlich ist die Stadt „100 Jahre jung“.

Eine Anmeldefrist für Veranstaltungen gibt es laut Rago nicht. „Wir haben uns für ein rollendes Programm entschieden, sodass man auch noch Ideen nachmelden kann, während das Jahr schon läuft.“ Beliebig soll es dadurch aber nicht werden, betont der Oberbürgermeister. Man werde sich die gemeldeten Veranstaltungen genau anschauen, ob sie ins Programm passen. Dieses wird zum einen immer aktualisiert auf der Internetseite der Stadt ersichtlich sein. Zum anderen erstellt die Stadt drei Jubiläumsbroschüren, in denen jeweils ein Veranstaltungskalender für die kommenden vier Monate abgedruckt ist.

Wenn ein Verein oder eine Organisation eine Veranstaltung für das Jubiläumsprogramm melden möchte, geht das ebenfalls über die Internetseite. Als besonderes Bonbon hat die Stadt Layoutformate für Plakate oder Flyer im Jubiläums-Look erstellt, die kostenfrei verwendet werden können. Auch Wimpel, Banner oder Fahnen können bestellt werden, um die Veranstaltung entsprechend zu gestalten.

Das Jubiläumsbudget der Stadt ist mit zuletzt 13.000 Euro überaus schmal, hinzu kommt das Budget des Kulturamts. „Sie werden das im Haushaltsplan 2022 finden und keine großen Überraschungen erleben“, so OB Eberhardt auf die Frage, ob sich an dem Rahmen etwas geändert hat. Mehr als 100.000 Euro an Spenden hat der Förderverein gesammelt, mit denen Veranstaltungen finanziert werden. Die Industrie unterstützt mit Einzelspenden Aktionen, ebenso die Sparkasse.