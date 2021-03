von Dora Schöls

Die gesellschaftliche Bedeutung von Pflege bekräftigt hat am Dienstag Andreas Westerfellhaus, Pflegebevollmächtigter der Bundesregierung, im Gespräch mit Vertretern der Caritas Hochrhein in Rheinfelden. Auf Einladung von Landtagskandidatin Sabine Hartmann-Müller ging es auch um Kritik an der geplanten Pflegereform des Bundesgesundheitsministers – und um eine Reform der Vergütung im Caritasverband Hochrhein.

„Wir machen mehr als Pflege“, stellte Rolf Steinegger, Vorstand der Caritas Hochrhein, gleich zu Beginn des Gesprächs klar. Daher habe der Verband in Anlehnung an das Corona-Motto „systemrelevant“ die eigene Arbeit als „gemeinschaftsrelevant“ betitelt. Als Beispiel für die Rolle, die gerade die Sozialstationen der Caritas in der Gesellschaft spielen, nannte Steinegger die Corona-Tests, die die Mitarbeiter in Kindergärten durchführen – oder auch bei den Wahlhelfern.

Auch Sabine Hartmann-Müller, die für die CDU bei der Wahl erneut in den Landtag einziehen möchte, betonte, wie wichtig Gesundheitsversorgung ist. Gerade auf dem Land, wo die Wege weiter sind, stünden ambulante Pflegekräfte vor Herausforderungen. Am Hochrhein habe man zudem mit dem Fachkräfteabfluss in die Schweiz zu kämpfen. Andreas Westerfellhaus, Staatssekretär und Pflegebevollmächtigter der Bundesregierung, skizzierte bei dem Treffen zunächst seine Aufgaben: Er berate den Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und sei viel im Gespräch mit Akteuren vor Ort, um herauszufinden, was diese brauchen. Zwei Schwerpunkte seien entscheidend, so Westerfellhaus, um die Pflege in Deutschland für die Zukunft gut aufzustellen: mehr ausbilden und die Rahmenbedingungen der Arbeit verändern. „Wir brauchen mehr Köpfe – aber wir müssen auch aufpassen, dass die Menschen bleiben.“ Arbeitszeit, Planbarkeit, weniger Bürokratie und mehr Wertschätzung spielten hier eine wesentliche Rolle.

Der Caritasverband Hochrhein hat bereits 2013 eine Initiative ins Leben gerufen, mit der der Pflegeberuf attraktiver werden soll. Die Arbeit der Pflegekräfte soll nicht mehr nach den einzelnen Leistungen, sondern nach der Arbeitszeit abgerechnet werden, erklärte Peter Schwander, der die Sozialstationen in St. Blasien und Bad Säckingen leitet. Durch die zeitbezogene Vergütung werde der Zeitdruck deutlich reduziert und die Fachkräfte würden freier in der Entscheidung, welche Leistungen gebraucht werden, so Schwander. Und damit seien sie auch motivierter. „Unsere Mitarbeiter sagen: Endlich können wir so pflegen, wie wir es gelernt haben.“

Den Besuch von Westerfellhaus wollten die Caritas-Mitarbeiter auch nutzen, um Kritik am Eckpunktepapier zur Pflegereform 2021 von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn loszuwerden. Dem zufolge sollen die Leistungen der Tagespflege auf die Hälfte begrenzt werden, wenn ambulante Pflege- oder Geldleistungen in Anspruch genommen werden. „Das ist ein Schlag ins Gesicht für jeden pflegenden Angehörigen“, sagte Barbara Dietrich-Schleicher, Referentin der Sozialstationen im Caritasverband. „Wir hoffen sehr, dass man davon wieder Abstand nimmt.“ Dem stimmte Westerfellhaus zu: Gerade die pflegenden Angehörigen müssten mehr entlastet werden. Er selbst warte noch auf den Referentenentwurf der Reform, die noch dieses Jahr geplant sei. „Ich bin gespannt“, so der Pflegebevollmächtigte.