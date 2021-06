von Petra Wunderle

Das Schulhaus in Ober-Eichsel macht den Adelhausener Ortschaftsräten und Bürgern Sorgen. In der jüngsten Ortschaftsratssitzung war die Schulentwicklungsplanung das Thema. Im Blick ist dabei vor allem der Erhalt des Schulgebäudes in Eichsel, sowie die Garantie, dass das Gebäude eine Nachnutzung als Kita für die Kinder vom Dinkelberg erfährt.

Schulplanung auf dem Dinkelberg

Es war eine große Runde in der jüngsten Sitzung: Hauptamtsleiter Hanspeter Schuler und Vanessa Hünerli, Schulrätin Regina Höfler, Schulleiter Martin Jegle und sein Vertreter Felix Zapf waren in den Ortschaftsrat gekommen, um die Grundschulplanung auf dem Dinkelberg zu erläutern und für eine Zentralisierung der Grundschüler in Minseln zu werben. Das Thema interessiert vor allem Skeptiker des Gesamtkonzeptes: Von den acht anwesenden Bürgern ergriffen vier Mütter das Wort. Sie beschäftigt vor allem die Sicherheit der Schulkinder, insbesondere wenn es um den Bustransport von Adelhausen und Eichsel nach Minseln geht.

Alle Adelhausener Ortschaftsräte anerkennen den pädagogischen Wert der Gesamtgrundschule, Knackpunkt für die Adelhauser Kommunalpolitiker ist einzig die Wiederverwendung des Eichsler Schulgebäudes. Trotz intensiver Diskussion war es eine harmonische Sitzung ohne große Emotionen. Für das Adelhausener Gremium steht fest, dass das Konzept so nicht befürwortet werden könne, erst müsse die Wiederverwertung des Schulgebäudes in Eichsel abgeklärt sein.

„Ohne konkrete Aussagen über das Gebäude in Eichsel kann ich der Sache nicht zustimmen. Da braucht es eine sichere Aussage, ja oder nein ist elementar wichtig“, so Ortsvorsteherin Silvia Rütschle. Ihr Stellvertreter Christian Gerwig ergänzte: „Wenn das mit Eichsel so kommt, kann man dem Konzept zustimmen.“

Ortschaftsrat Aribert Gerbode verdeutlichte: „Die Garantie einer Kita in Eichsel muss in Stein gemeißelt sein, sonst haben wir verloren.“ Hauptamtsleiter Hanspeter Schuler erklärte: „Wir haben noch nicht die ganze Planung und die Details, beschlossen ist noch nichts. Die Außenstelle Eichsel umzubauen in eine Kita, muss in der Planung weitergeführt werden.“ Bürger Erich Frech erzählte, dass er das Schulprojekt für einen Aprilscherz hielt: „Vor einem Jahr hat man in Adelhausen die Schule abgerissen. Das Gebäude in Eichsel war schon zu meiner Zeit alt und dann reißt man in Adelhausen das neuere Gebäude ab. Das sind Steuergelder, die ich auch mitfinanziere“, so Frech.

Mehrere Mütter aus Adelhausen brachten ihren Unmut zum Ausdruck: „Eichsel und Adelhausen gehören zusammen, aber nicht Eichsel, Adelhausen und Minseln.“ „So viele Kinder in Minseln dann auf einem Haufen, ich finde, die sind dann überfordert.“ Eine Mutter erklärte: „Mir geht‘s um die Sicherheit. Beim Bustransport sind es dann sechs Stationen, ob da die Kinder heil ankommen?“